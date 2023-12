Nejhorší od roku 1989! Samsonov už za Leafs nesmí chytat, zní z Kanady

„Čas nadešel.“ Tak uvádí svůj článek o Ilju Samsonovovi Jonas Siegel, novinář portálu The Athletic. Naznačuje jediné – opravdu špatné výkony musí ruského brankáře na delší dobu vyhodit z brány.

Vše se ukázalo naposledy v Columbusu. Leafs v utkání s Blue Jackets dominovali, a přesto z velké části kvůli Samsonovovi padli v prodloužení. Ten inkasoval šest branek z pouhých 21 střel.

Všeříkající je také počet gólů, které Samsonov inkasoval v posledních čtyřech startech: čtyři, šest, pět, šest. Což znamená, že Leafs potřebují vstřelit spoustu gólů, aby měli vůbec šanci vyhrát, když je v brance.

V 15 startech této sezóny dostal Samsonov 52 gólů, což je téměř 3,5 gólu na zápas. Góly dostává ze střel, které ani nejsou gólovými šancemi. I o tom hovoří zápas s Columbusem, kdy podle pokročilých statistik inkasoval o 4,4 více gólů, než měl.

„Těžký zápas, špatný výsledek,“ smutnil Samsonov. „Nevím, po zápase je teď hodně emocí. Musím se připravit na další zápas, tenhle už skončil. Když začnete moc přemýšlet, bude to asi horší. Je to můj první zápas po vánoční přestávce, musím dát hlavu nahoru.“

Rus má 86,2 % úspěšnost zákroků v této sezoně, což je nejhorší bilance brankáře Maple Leafs v jeho prvních 15 startech v sezóně od Allana Bestera v roce 1989 a nejnižší ze všech gólmanů v lize od Dana Cloutiera v sezoně 2006/07.

„V posledních třech zápasech jsem neměl moc štěstí. Je snadné sklopit hlavu a jen plakat a být smutný,“ řekl ještě. „Jsem z toho smutný, ale musím dál pracovat. Možná v příštím zápase, možná v dalších třech zápasech se štěstí vrátí.“

Faktem ale je, že kdyby Joseph Woll neměl výron kotníku, Samsonov by teď téměř jistě vůbec nechytal. Leafs by pravděpodobně pracovali se třemi brankáři, přičemž Woll a Martin Jones by chytali, Samsonov by byl mimo.

V současné situaci, kdy je Woll ještě nějakou dobu mimo hru, jsou Leafs omezeni v tom, co mohou dělat. Současným třetím brankářem za Jonesem a Samsonovem je 22letý Dennis Hildeby, jenž je teprve nováček na farmě. Leafs zřejmě nechtějí Hildebyho házet do branky, pokud nemusí. Ale s tím, jak Samsonov nyní hraje, to došlo tak daleko, že touto cestou asi stejně musí jít.

