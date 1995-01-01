Nejlépe placený Letec? Zegras chce dospět do role prvního centra

5. srpna 12:00David Zlomek
Čtyři roky a pozice nejlépe placeného hráče organizace. Trevor Zegras podepsal s Philadelphií novou smlouvu, díky které si vydělá více než dosavadní lídr platové hierarchie Travis Konecny. Pětadvacetiletý útočník dobře ví, že s vysokým platem přichází i očekávání, tlak ale přijímá bez výhrad.
Představitele Letců přesvědčil zvlášť v minulém ročníku, kdy tým i díky němu po olympijské přestávce zabral, probojoval se do play-off a zvládl projít přes první kolo.
„Jsme ve skvělé pozici. Poslední sezona byla jen začátek. Získali jsme obrovské sebevědomí z toho, jak jsme po olympijské pauze hráli a jak jsme se jako tým dokázali dát dohromady, když jsme věděli, jak těžké bude do play-off vůbec projít,“ řekl Zegras. „To, že se nám povedlo vyhrát sérii, je skvělý základ pro to, co tu stavíme. Snad navážeme přesně tam, kde jsme přestali.“
Procházka růžovým sadem to ale pro amerického šikulu nebyla. V Anaheimu si prošel těžším obdobím a trvalo, než po výměně našel společnou řeč s náročným koučem Rickem Tocchetem. Místo konfliktů ale Zegras přijal výzvu. Trenérům ukázal, že mu na tom záleží, a začal se z křídla postupně přeměňovat v plnohodnotného prvního centra.
„Trevor je pro náš tým obrovsky důležitý od chvíle, co jsme ho získali z Anaheimu,“ prohlásil GM klubu Danny Brière. „Záleží mu na výhrách. Při vyjednávání vzal věci do svých rukou a sám řekl: 'Chci tu být.' V kariéře si prošel věcmi, které nebyly jednoduché, ale to ho jen posílilo.“
V kabině i na střídačce navíc Zegras funguje jako chlapík, který dokáže odlehčit stres, ale na ledě umí soupeřům pořádně znechutit zápas. Své o tom ví i nová posila Flyers Noel Acciari, kterému Zegras ještě v dresu Pittsburghu během potyčky strhl helmu z hlavy.
„Všechno už je to pryč,“ usmíval se Acciari. „Ještě jsem s Trevorem nemluvil, ale brzy na to přijde a zasmějeme se tomu. Na ledě dělá přesně to, co potřebuje, aby se soupeřům dostal pod kůži. Dělá to dobře a je v tom efektivní.“