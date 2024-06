Nejlepší den pro norský hokej? Přepisovala se historie!

Není to tak dávno, co draftovou euforii zažilo díky Juraji Slafkovskému a Šimonu Nemcovi Slovensko. Teď na ně navazují Norové. Michael Brandsegg-Nygard se stal prvním hráčem narozeným v Norsku, který byl vybrán v prvním kole draftu NHL, když si ho Detroit Red Wings vybrali z 15. místa. A nebyl sám!

"Hodně to pro mě znamená," řekl útočník Brandsegg-Nygard. "Když jsem uslyšel své jméno, projel mi tělem příval energie, takže to byl super zážitek. Tohle byl můj dlouholetý sen a teď jsem ho dosáhl a budu pokračovat dál. Doufám, že se brzy stanu hráčem NHL."

Pokud by to nebyl dostatečně velký příběh, krajan Stian Solberg šel o osm výběrů později do Anaheimu Ducks, a završil tak nezapomenutelnou noc pro norské hokejové fanoušky po celém světě. "Byl to velký okamžik pro mě, mou rodinu i všechny norské hokejové fanoušky," dodal Solberg

Brandsegg-Nygard i Solberg se narodili v Oslu a společně odehráli sedm sezon v různých věkových úrovních v týmu Valerenga. Jsou také nejlepšími přáteli. "Jsme si navzájem největšími oporami a ve škole i na trénincích se hodně popichujeme,“ usmál se Brandsegg-Nygard.

Norsko se stalo 26. zemí, která má alespoň jednoho hráče vybraného v prvním kole draftu. Pro Nory se jedná o skutečně významný milník. "Znamená to hodně," přikývl Solberg. "Norsko není největší hokejovou zemí, takže doufám, že můžeme být vzorem pro mladší kluky a být hráči, ke kterým mohou vzhlížet."

Brandsegg-Nygard a Solberg jsou také prvním duem Norů vybraných v jednom draftu od roku 2011, kdy byli v draftu vybráni brankáři Lars Volden a Steffen Soberg.

Brandsegg-Nygard je pravé křídlo, které hrálo za Mora v Allsvenskan, druhé švédské lize. V 41 zápasech základní části připsal 18 bodů (8 gólů, 10 asistencí). V příští sezoně bude působit v týmu Skelleftea v nejvyšší švédské lize.

Solberg je pro změnu obránce ve Valerenze v nejvyšší norské lize. Nasbíral ve 42 zápasech 15 bodů (5 gólů, 10 asistencí) a od podzimu bude hrát stejně jako jeho kolega ve Švédsku, nicméně za Farestad.

Oba navíc reprezentovali svou zemi na MS v hokeji v Česku. Osmnáctiletý Solberg byl druhým nejmladším hráčem, který se turnaje zúčastnil, a osmnáctiletý Brandsegg-Nyard byl třetím nejmladším.

