Nejlepší nahrávač v NHL? Kdepak Huberdeau, hokejistům se nevešel ani do TOP 5

Očekávaná jména i nejedno překvapení. To jsou výsledky nejnovější ankety mezi hráči National Hockey League. Těžko vás šokuje, že by většina plejerů ráda pálila jako ruský veterán Alex Ovečkin, devítinásobný vítěz Richardovy trofeje. Co už ale pozdvihnuté obočí způsobí, je nejčastější odpověď na otázku "Kdo je nejlepší nahrávač v NHL?". Ještě větší senzací je to, že floridský špílmchr a lídr ligy v asistencích (85) Jonathan Huberdeau se nevešel ani do TOP 5.

Průzkum, co mezi hokejisty NHL pořádá hráčská asociace, je každoročně ostře sledovanou záležitostí.

A také zdrojem zajímavých informací, pěknou konfrontací vkusu a pohledu expertů či fanoušků s názory přímých aktérů výsostně zábavných partií na ledové ploše

Samozřejmě, jsou výsledky, co předpovíte. Třeba to, že nadále panuje ohromný respekt napříč zámořskou soutěží vůči Sidneymu Crosbymu. Právě on je, optikou svým spoluhráčů i soupeřům, nejlepším vzorem a také tím nejkomplexnějším hokejistou.

Ani ve čtyřiatřiceti letech v jejich očích nenachází sobě rovného, pokud dojde na součet herních dovedností.

Crosby umí hrát skvěle s pukem i bez něj, zvládá důležitá vhazování, mistrně přihrává i střílí a třeba ránu bekhendem má nejspíš nejlepší v NHL. K tomu si připočtěte solidní bruslení a elitní tečování kotoučů.

Vyzyvatelem se pro něj stává Saša Barkov, kapitán Cats skončil v hlasování na druhém místě!

Určitě byste trefili alespoň tři z pěti nejčastěji jmenovaných hráčů, když přišlo řeč na střelbu. Hokejisté by rádi stříleli jako Ovečkin, Auston Matthews či David Pastrňák.

Nečekaného vítěze ovšem najdete u nahrávačů, obzvlášť s ohledem, že jde o borce, co až do samotného závěru základní části bojoval o Richardovu trofej. Jinými slovy, je mnohem známější coby kanonýr.

Zaujme i absence Igora Šesťorkina, suverénního brankářského krále sezony, mezi gólmany, které by si hráči NHL zvolili jako jedničku pro klíčový zápas. Možným vysvětlením jsou prakticky nulové zkušenosti s play-off.

Průzkum NHLPA – výsledky zveřejněné na The Score:

Kdo je nejkomplexnějším hokejistou v NHL?

1, Sidney Crosby (29,5 procenta)

2, Saša Barkov (20,5 procenta)

3, Patrice Bergeron (19,5 procenta)

4, Connor McDavid (9,2 procenta)

5, Anže Kopitar (2.6 procenta)

Kdybys potřeboval vyhrát jeden zápas, koho bys chtěl do brány?

1, Andrej Vasilevskij (37,4 procenta)

2, Carey Price (13,9 procenta)

3, Marc-André Fleury (6,7 procenta)

4, John Gibson (3,5 procenta)

5, Jacob Markström, Jonathan Quick, Juuse Saros (3,1 procenta)

Kdybys potřeboval vyhrát jeden zápas, jakého hráče bys chtěl na ledě nejvíc?

1, Connor McDavid (42,4 procenta)

2, Sidney Crosby (17,3 procenta)

3, Victor Hedman (6,7 procenta)

4, Saša Barkov (3,5 procenta)

5, Nathan MacKinnon (3,3 procenta)

Kdo je tvůj nejméně oblíbený soupeř, kterého bys zároveň rád měl v kabině?

1, Brad Marchand (26,4 procenta)

2, Connor McDavid (18,3 procenta)

3, Tom Wilson (10,7 procenta)

4, Victor Hedman (6,9 procenta)

5, Nathan MacKinnon (5,3 procenta)

Jako kdo bys chtěl střílet?

1, Alex Ovečkin (51,3 procenta)

2, Auston Matthews (24 procent)

3, Patrik Laine (3,4 procenta)

4, David Pastrňák (1,7 procenta)

5, Steven Stamkos a Nikita Kučerov (1,3 procenta)

Kdo to umí nejlépe s hokejkou?

1, Patrick Kane (57,3 procenta)

2, Connor McDavid (22,8 procent)

3, Nathan MacKinnon (5,3 procenta)

4, Saša Barkov (2,4 procenta)

5, johnny Gaudreau a Auston Matthews (1,4 procenta)

Kdo je nejlepší nahrávač?

1, Leon Draisaitl (17,7 procenta)

2, Patrick Kane (15,6 procenta)

3, Nicklas Bäckström (15,4 procenta)

4, Connor McDavid (10,6 procenta)

5, Nikita Kučerov (6,2 procenta)

Který hráč NHL je nejlepším vzorem?

1, Sidney Crosby (42,7 procenta)

2, Patrice Bergeron (9,8 procenta)

3, Connor McDavid (3,2 procenta)

4, Marc-André Fleury (2,1 procenta)

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+