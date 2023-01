Nejlepší nejen mezi veterány. Má Ovečkin našlápnuto k další padesátce?

V loňské sezóně nastřílel podeváté v kariéře aspoň padesát branek. Ve 36 letech se stal nejstarším hráčem NHL, který tuto metu pokořil. Překonal tím Johna Bucyka. Pokud jste pozorně sledovali bostonské Winter Classic, tak to byl ten vetchý shrbený stařík. Momentálně je mu úctyhodných 87 let, z čehož lze vyčíst, jak vousatý jeho výkon byl.

Má to ještě jednu trhlinu. Bucyk do svých 32 let nepřekonal ani 30 branek. S otevřením NHL novým týmům se hra uvolnila, přiznejme si, že i ubrala na kvalitě, v důsledku čehož padalo víc gólů.

Do třicítky dal Bucyk v NHL 209 branek, ve věku 30-40 let 322, po čtyřicítce 25. V ročníku 1970-71, ve 35 letech, nasázel po boku Phila Esposita a Bobbyho Orra své maximum - 51 gólů.

Pro představu, v tom věku dal Wayne Gretzky v NHL 23 gólů. Následně 25, 23 a 9. Jak se posléze přiznal, za svůj poslední gólový zápis se styděl. A jelikož mu na Manhattan nepřivedli Pavla Bureho, shledal svou další přítomnost v NHL nadbytečnou. Skončil ve 38 letech.

Ageless - nestárnoucí, věčný

Ovečkin, ať si o něm myslíte, co chcete, nestárne. Padesátku posunul o další rok za Bucyka. Letos začal vlažněji, hodně si pomáhal góly do prázdné branky. Jenomže na přelomu roku se znovu rozjel. V posledních pěti duelech se trefil osmkrát, šestkrát ve hře pět na pět, jednou na přesilovce, jednou „do prázdné“. Co je nejdůležitější, Washington z jeho formy vytěžil sedm bodů.

Ovečkin se dostal průběžně na 28 zásahů, tři před Davida Pastrňáka. Dva za Tagea Thompsona, pět za Connora McDavida. To jsou aktuálně jediní dva lepší střelci v NHL. Nenechavci vzali do ruky kalkulačku a znáte to: „He’s on pace for...“ Letos to má rozjeté na 54 gólů. To platilo v úterý. Ve středu, po dalších dvou trefách, to je „na 57“.

Omezme se na tvrzení, že útok na desátou padesátku je reálný.

Už třemi góly Montrealu byl po 39 zápasech historicky nejlepším střelcem ve věku nad 37 let. Překonal Brendana Shanahana (23). Jeho hattrick proti Habs byl mimochodem druhý v prosinci, něco takového se ve věku nad 36 let povedlo před ním jen třem hráčům.

Martin St Louis (!!!), age 36, February 2012.

Brett Hull, age 38, March 2003.

Jean Beliveau, age 37, February 1969. https://t.co/TV1RoBFoL3 — good tweet pete ???? (@peterhassett) January 1, 2023

Případný další hattrick dostane Ovečkina na čelo třígólových střelců ve věku nad 30 let. Srovná krok s Espositem, který jich měl v této fázi kariéry osmnáct.





