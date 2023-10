Nejlepší obrana v NHL? Ta naše! Toews se samochvály nebojí

Vypracoval se v elitního zadáka, v zámoří o něm fundovanější novináři dokonce píšou jako o defenzivní superstar. Těžko se úplně divit, Devon Toews nastřádal v minulé sezoně 51 bodů a při hlasování o vítězi Norris Trophy předčil třeba Victora Hedmana. Ročník 2021/2022 měl dokonce ještě o fous lepší. Na to, kam se v kariéře posunul, je náležitě hrdý. Stejně jako na celou defenzívu coloradských Avalanche. Považuje ji za nejlepší v NHL. "Bez debat," dodává.

"Kdo má nejlepší defenzívu? To je snad zbytečná otázka, nepochybně jsme to my."

"Nikdo se nám nemůže rovnat. Jsme bezkonkurenční, pokud přijde řeč na podporu ofenzívy, na hru s pukem a bruslení."

Sebevědomé, lehce nepokorné, viďte? Říká se, že samochvála smrdí, ale dnešní doba je jiná. Dravější, přímočařejší, netleská moralizování.

Toews možná přizvedl svými suverénními prohlášeními na startu základní části nejedno obočí, především staromilcům, nicméně v mnohém má pravdu. Colorado se pyšní špičkovými beky. Takovými, co mají velmi kvalitní rozehrávku a mají zásadní vliv na hru celé pětky.

Samozřejmě, vládcem je Cale Makar, v očích mnohých novodobý Bobby Orr, na svém postu, minimálně směrem dopředu, o parník odskočený od zbytku světa.

Připočtěte si všestranného "Tazera" (Toews sdílí svou přezdívku s ex-kapitánem chicagských Blackhawks a svým jmenovcem Jonathanem), Bowena Byrama, Sama Girarda, Joshe Mansona a důrazného veterána Jacka Johnsona a výsledek budí respekt.

Mimochodem, Johnson hraje za pouhých 775 tisíc dolarů. Poměr cena/výkon? Fajnový! V kariéře toho zažil už hodně, ale žádný obranný val podle něj nebyl srovnatelný s tím, kterým disponují Laviny.

Toews podotýká, že napříč soutěží vidí i další špičkové defenzívy, jako třeba tu Vegas či Caroliny, ale co v jeho očích dělá tu coloradskou výjimečnou, je hra směrem dopředu a podpora útoku. "Zároveň si samozřejmě zakládáme na precizním bránění," ujišťuje jedním dechem.

Silácké řeči? Možná to byl i jistý výkřik po uznání. Pro parťáky i pro něj samotného. Vždyť podle analytických údajů je za Makarem ve vícero důležitých metrikách druhým nejlepším zadákem v NHL. Hlasů na "Norrisku" by tak měl získávat víc.

Třeba se dočká nyní. V sezoně, kdy hraje o svou životní smlouvu. Současný kontrakt se stropovou zátěží 4,1 milionu dolarů z něj dělá mimořádného výhodného borce pro Avs. Nový cap-hit může být klidně dvojnásobný a přitom stále přívětivý.

Tak znamenitý Toews je. Ví to o sobě. A vysoké mínění má evidentně i o kumpánech, s nimiž loni získal Stanley Cup. Chce další.

