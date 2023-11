Nejlepší osmnáctiletý hokejista všech dob? Bedard exceluje, nejen střelecky

Tohle že má být ten generační supertalent? Když měl Connor Bedard po pěti zápasech na kontě jediný gól, kdekdo si začal pokládat otázku, zda veškerý humbuk, který osmnáctiletého Kanaďana provázel, nebyl jen nafouklou bublinou. A novináři se ptali samotného teenagera z osmadevadesátku na zádech: Kde to vázne? Bedard odpovídal s tím, že se do šancí dostává a že je to jen otázka času, než začnou trefy přibývat. Nemýlil se.

Bedard se rozstřílel.

Má formu jako hrom, udivuje chytrými krádežemi puků, rafinovanou prací s hokejkou, neuvěřitelným přehledem a suverénním zakončením.

Tu pošle, s naprostou samozřejmostí, kotouč do vinglu z hrany brankoviště, tu zase ukrutně prudkou ranou zápěstím načape brankáře ze střední vzdálenosti. Umí i teče.

A tak má v tuto chvíli rozjeto sezonu na 57 přesných zásahů. Před dovršením 19 let jich nikdo nedal víc, rekord drží dnes již nebožtík Dale Hawerchuk (45). Zkraje osmdesátek mu vynesly Calderovu trofej.

Bedard teď jasně ukazuje, proč byl právě na toto ocenění před startem sezony tak výrazným favoritem. Ten kurz se snad ani nevyplatilo sázet.

Jak si Bedard geniálním manévrem vyrobil šanci:

Connor Bedard with an INSANE play on Nikita Kucherov to start the rush before finishing with a dangle and goal ????????

pic.twitter.com/DNw9szM5ee — Gino Hard (@GinoHard_) November 10, 2023





Není to ovšem tak, že by rodákovi z North Vancouveru náhle jen přálo štěstí a všechno mu tam padalo. On jde paní Štěstěně naproti. Tvrdě dře. Svědčí o o tom i hláška chicagského kouče Lukea Richardsona.

"Jsem v posilovně na půl sedmou a on přichází jen krátce po mně," nabízí ilustraci, jak je Berard do profesionálního hokeje zapálený. Nechce být do počtu, ne, on si přišel NHL podmanit. Jeho éra začíná.

Devět branek v úvodních 13 zápasech v NHL dal před ním ze všech draftových jedniček už jen zmíněný Hawerchuk, ani Sidney Crosby, Connor McDavid či Mario Lemieux se mu nemohou rovnat.

V osmnácti letech vystřihl dva dvougólové večery za sebou, jako teprve sedmý plejer v dějinách slavné profiligy. Blýskl se i čtyřbodovou show, jako nejmladší hokejista od čtyřicátých let!

Bez asistence. Bedard si občas na ledě vystačí sám:





Mimochodem, na seznamu jsou také dva Češi - Radek Dvořák s Davidem Pastrňákem. A dál? Hawerchuk, Steve Yzerman, Matt Duchene a Nathan MacKinnon. Slušná společnost, viďte? Bedard může jako jediný přidat třetí takový duel.

16. listopadu proti Tampě. Naposledy jí dva fíky nadělil, zopakuje to?

