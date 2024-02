Nejlepší sezona v dějinách NHL? Matthews pálí jako Hull a brání jako Carbonneau

Je to možná nadmíru kurážný úsudek, nicméně Jonas Seagel z webu The Athletic považuje aktuální výkony Austona Matthewse za možná to vůbec nejlepší, co kdy NHL v podání jednotlivce během jediné sezony viděla. Samozřejmě, Siegel své hodnocení americké superstar podmiňuje tím, že Matthews v nastoleném tempu bude pokračovat, ať už se bavíme o střílení branek či o defenzivní činnosti. Že jednoduše nepoleví.

To, čeho jsme byli od Matthewse dosud svědky, je skutečně impozantní záležitost.

Nasázel 49 gólů za 53 zápasů, což je samo o sobě naprosto dechberoucí. Má našlápnuto na překonání hranice 70 tref, jako první plejer od sezony 1992/93.

Aktuálně to vychází na 74 zásahů v podání urostlého syna Mexičanky Emy a Američana Briana.

Když přihlédneme k éře, v jaké hraje, tak lépe to střílelo už jen Brettu Hullovi v ročníku 1990/91. Tehdy reálně dal 86 branek, v dnešním hokeji by to dělalo 78 fíků.

Jenže zatímco Hull byl hráč "jedné dimenze", jak píšou v zámoří, tedy borec, který myslel jen na útočení a zcela hořel v defenzívě, Matthews brání jako ti nejlepší z nejlepších. Vždyť podle The Athletic mu nechybí mnoho, aby pronikl mezi finalisty na zisk Selkeho trofeje.

V posledním žebříčku kandidátů na cenu pro nejlépe bránícího forvarda byl na čtvrtém fleku! On, bezkonkurenční mašina na góly! Ve zmiňované sezoně 1990/91 skončila na bramborovém místě v hlasování montrealská legenda Guy Carbonneau.

Možná v tuhle chvíli jednomu dojde, jak výjimečné představení v podání Matthewse sledujeme.

Aby top kanonýr NHL zároveň vynikal při plnění obranných povinností tak, že se směle může měřit s uznávanými specialisty a největšími machry v oboru? To kanadsko-americká profiliga skutečně nikdy neviděla. Je potřeba to docenit i jinak než komplimenty.

MVP, MVP, MVP! Tohle Matthews neslyšel doma, ale v Calgary:

Ve světle všestrannosti torontského tahouna se jeví jako překvapivé, že Matthewse leckdo přehlíží, když dojde řeč na Hart Memorial Trophy.

Ano, Nathan MacKinnon je opravdové dynamo na ledě. Srší energií a umí dominovat. Ano, Nikita Kučerov má nejvíc bodů a exceluje v tvorbě hry. Ano, Connor McDavid klidně posbírá šest asistencí za večer. Ale co směrem dozadu?

Matthews platí podle bookmakerů i expertů až za čtvrtého nejvážnějšího adepta na nejprestižnější z individuálních ocenění. "Je nejspíš na čase to přehodnotit," míní Siegel. Těžko nesouhlasit. Sledujeme cosi vskutku jedinečného. Fenomenální koncert čísla 34.

Možná si někdy postesknete, že jste nezažili rekordní sezony Waynea Gretzkyho, nebo jste byli příliš malí, když Dominik Hašek jako jediný gólman Hartovu trofej obhájil. To nezměníte. Co ale udělat můžete, jen vychutnávat si Matthewsovu hru.

A pocit, že sledujete prvotřídní show jednotlivce, srovnatelnou s nejvytříbenějšími sezonami těch největších velikánů.

Ať už to bude za pár měsíců na tradičním galavečeru plném děkování orámována jednou či třeba kvartetem poct.

