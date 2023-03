Nejlepší trenér všech dob je nadšený výkony Bostonu. Chválí i Čechy

Roky mu přibývají, ale pořád je nezpochybnitelnou součástí kanadského hokeje. Číst Drydenův životopis Scottyho Bowmana, nazvaný jednoduše „Scotty“, bylo něco jako číst životopis Luďka Bukače. Oba zažili strašně moc. Když přičteme dětské roky fanouška, dá to skoro hokejové století. Tak se mimochodem jmenovala biografie české trenérské legendy.

Scotty Bowman na rozdíl od Luďka Bukače stále žije. Letos v září mu bude 90 let. Má za sebou úchvatnou trenérskou kariéru, lemovanou 1244 výhrami v základní části, 223 triumfy v play off a především devíti Stanley Cupy. Hokejový Olymp dobyl s Montrealem (5x), Pittsburghem (1x) a Detroitem (3x), přičemž ani jeho angažmá v St. Louis (třikrát finále) nebo v Buffalu nebyla vůbec špatná.

Jeho slovo má stále váhu. V telefonickém rozhovoru se Bowman rozhovořil pro kanadskou síť Sun o kometě letošní sezóny Bostonu Bruins. A věren svým zvyklostem, byl konkrétní.

„Můžou skončit se 140 body. Když začínali sezónu bez Charlieho McAvoye a Brada Marchanda, očekával jsem špatný start. Tehdy jste si uvědomili, jak dobrý je Hampus Lindholm. Jak parádní úlovek to pro ně byl.“

Bowman je tak starý, že pamatuje dokonce otce nynějšího kouče Bruins Jima Montgomeryho (53). „Vždycky jsem věděl, že je to dobrý trenér, který jen prošel různými vzlety a pády. Ale tenhle rok...“

Ano, tenhle rok je Boston jako parní válec. Trhá rekordy a za dalšími míří. Může reálně překonat i 62 vítězných zápasů v sezóně. Mimochodem, s Detroitem jich dosáhl právě Bowman (1995-96), Tampa Bay ho pak před pár lety vyrovnala.

„Je to opravdu široký tým. Nestojí a nepadají s jedním nebo dvěma hráči. Býval to Bergeron a Marchand. Rozložili ale zátěž na další hráče. David Pastrňák je skvělý. McAvoy je skvělý. Přivedli Lindholma. Dali docela dobrý kontrakt Linusi Ullmarkovi. Moc jsem o něm nevěděl, což asi nikdo, ale dali mu pěknou smlouvu a on je fakt dobrý.“

„Vyměnili Pavla Zachu, který vypadal v New Jersey trochu utrápeně. Teď je dobrý. Přivedli zpátky Davida Krejčího. Je dobrý. Přivedli Dmitrije Orlova. Je dobrý. Můžete jít sestavou dál... Taylora Halla mají ve třetí lajně. Přivedli Tomáše Noska. Pan Nikdo. A on vyhrává vhazování a je skvělý na oslabení. Opravdu dobrá posila.“

Devatenáct zápasů před koncem základní části mají Bruins obrovský náskok. Vítězstvím ve Stanley Cupu si ale Bowman jistý není a připomíná nedávný výbuch Lightning. „Když vyhrála Tampa 62 utkání pár let zpátky, myslel jsem, že vyhrají. Bruins jsou ale v tuhle chvíli skvělý tým,“ říká uznale zkušený trenér.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+