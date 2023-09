Nejlepší trenér všech dob? Ten, co si hraje s vláčky, sbírá kartičky a troubí na lesní roh

Scotty Bowman v polovině září oslavil životní jubileum, rovných 90 let! Do dějin NHL se zapsal jako jediný kouč, co získal Stanley Cup se třemi různými kluby, nebo třeba tím, že slavnou trofej dobyl coby šéf střídačky celkem devětkrát. Ani v tomto ohledu nemá sobě rovného. k profesi se přitom dostal více méně náhodou. Původně chtěl uspět přímo na ledě. Jenže hráčskou kariéru mu v sedmnácti letech ukončila fraktura lebky.

Řekni mi, co si o mně myslíš.

Bowman touhle otázkou kdysi ve své kanceláři zaskočil Shawna Burra. Kanadský forvard se zdráhal odpovědět, nakonec ale prohodil: „Scotty, je ti přes šedesát, hraješ si s vláčky a na tréninku hlásíš střídání lajn lesním rohem. Myslíš si, že jsi génius? Mně přijdeš k smíchu.“

Byla to upřímná odpověď, co Burra stála místo v základní sestavě a nakonec i v Detroitu jako takovém.

Bowman totiž uměl být svůj. Mnozí mu dodnes nemohou přijít na jméno, vyprávějí o jeho svérázných metodách a asociálním chování, spílal mu i legendární bek Paul Coffey. Jedním dechem ovšem dodávají, že se mu těžko dají upřít obří úspěchy v zámořské profilize.

Ano, ani Bowman není černobílou figurou a nezaslouží si nekritický obdiv, nicméně se nenašlo nic tak třaskavého a závažného, co by kultovního lodivoda shodilo z piedestalu. Na rozdíl třeba od Bobbyho Hulla. A tak je mnohem častěji veleben, než proklínán.

Ken Dryden, někdejší fenomenální gólman, který pod Bowmanem opakovaně získal hokejový grál, o něm čerstvě napsal knihu. Nechává stranou jakékoliv historky, ať už by vyzněly v koučův prospěch či naopak, a soustředil se na Bowmanův kumšt.

Na "stará kolena" nechal Bowmana, alespoň na papíře, ještě jednou fouknout do lesního rohu. Nechal ho opět trénovat. Třeba tím, že ho požádal o sestavení různých hráčských výběrů a komentáře k nim.

Chtěl ukázat, jak rodák z quebeckého Verdunu dělal to, v čem byl patrně nejlepší v historii NHL. Dryden se živil jako právník i politik, coby spisovatel patří mezi těmi zaměřenými na hokej mezi naprostou špičku. Pokud chcete Bowmanův přístup pochopit, bude tahle bichle ta pravá.

Pro českého fanouška je každopádně důležitou postavou. A to nejen kvůli tomu, že s ním za mantinelem dobyl Dominik Hašek v roce 2002 tolik vytoužený premiérový pohár a že zkraje devadesátek vedl Jaromíra Jágra a byl u úspěšné pittsburské obhajoby.

O čem je tedy řeč? Bowman, mimochodem vášnivý sběratel hokejových suvenýrů, včetně kartiček, byl tím, kdo se zásadně přičinil o příchod prvního tuzemského hokejisty do NHL. Vyhlédl si do St. Louis Jaroslava Jiříka.

"Brambor" nakonec zapsal jen tři starty, až příliš se mu stýskalo po choti, letušce Československých aerolinií. „Byl jsem čerstvě ženatý. Měl jsem sbalené kufry, uháněl jsem Bowmana a on mi pak pověděl: Vím, chceš domů, viď? Tak jeď. Vyprosil jsem si propustku,“ vzpomínal Jiřík.

Jiřík žel už není mezi námi, zahynul při letecké nehodě v roce 2012. O 11 let později se jeho někdejší kouč dožívá devadesátky. S vizitkou, se kterou se žádný jiný trenér nemůže měřit.

Bowman vyhrál 1 244 zápasů v základní části a dalších 223 v play-off. Najde se někdy někdo úspěšnější?

