Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

(MILÁN, od našeho zpravodaje) Dvanáct let – stejně dlouho jako Sirius Black v Azkabanu – čekala hokejová komunita to, až v rámci jednoho turnaje poměří síly světová extratřída. A ono se to fakt děje! Italský Milán se bude následující dva týdny klanět umění těch největších es.
Quinn HUGHES (O, 26 let, USA)
Úřadující držitel Norris Trophy pro TOP beka NHL. V prosinci rozčeřil vody mega trejd do Minnesoty, s Vancouverem by nejspíš neprodloužil smlouvu. Vyniká znamenitým pohybem, extrémní rychlostí. Přes něho budou Američané v Miláně zakládat své ofenzivní výpady.
Nathan MACKINNON (Ú, 30 let, Kanada)
Přiletěl si pro zlato. Ne obdivovat památky, ani se poznávat s dalšími sportovci. Olympiáda = byznys. Alespoň v případě MacKinnona, průběžného krále střelců v letošním ročníku NHL. Od roku 2022 pokaždé přesáhl magickou metu sta bodů, individuální ceny přehazuje vidlemi. Není oblast, kde by nebyl elitní.
Auston MATTHEWS (Ú, 28 let, USA)
Žene ho touha vrátit Ameriku po 46 letech na olympijský trůn. Hejtři v něm nevidí příkladného lídra, napadají jeho řeč těla. Zatne jim Matthews tipec? Očekávají se od něho góly a zase góly. Vždyť se v dresu Toronta už třikrát stal nejlepším kanonýrem ligy. Před pauzou dal v NHL 11 branek ve 12 utkáních.
Cale MAKAR (Ú, 27 let, Kanada)
Generační talent, co z obrany diktuje tempo hry. Asi se shodneme na tom, že po zeměkouli momentálně nechodí lepší bek než Makar. V akci přitom spíš připomíná čtvrtého útočníka, odpovídají tomu i ohromující čísla z Colorada. Reprezentační dres kanadského "A" zatím navlékl jen na turnaji 4 Nations.
David PASTRŇÁK (Ú, 29 let, Česko)
Dřív to byl Jágr, teď máme Pastu. Globální superstar! Věčně veselý chlapík by si měl Česko naložit na záda a pronést ho skrz neúprosnou konkurenci. Potřebuje, aby se co nejdřív rozstřílel. Několikrát zopakoval, co pro něho znamená být na ZOH. Dokresluje to jeho velmi vřelý vztah k reprezentaci.
Victor HEDMAN (O, 35 let, Švédsko)
Ani ve 35 letech se ještě tak úplně neubírá za svůj kariérní zenit. Se Švédy objel pár akcí, pod pěti kruhy se ale ukáže poprvé. Panovaly obavy, jestli bude zdravotně OK, v prosinci a lednu laboroval s loktem. Kdyby si výběr Tre Kronor sáhl na zlato, vstoupil by do prestižního Triple Gold Clubu.
Connor MCDAVID (Ú, 29 let, Kanada)
Ne nadarmo se mu přezdívá McJesus. Každé ráno žasnete, co zase v NHL vymyslel, highlighty si pouštíte kvůli němu. S Edmontonem měl dvakrát po sobě na dosah Stanleyův pohár, nadpozemskými stats prohání legendy sportu. Patří do konverzace o NEJ plejera historie vedle Gretzkyho a dalších.
Leon DRAISAITL (Ú, 30 let, Německo)
Ještě chvilinku u Oilers zůstaneme. McDavid + Draistaitl = nejblyštivější hokejová dvojka na světě. Německý wunderkind má kumšt na to, aby jeho stát kousnul některého z favoritů. Při slavnostním zahájení na San Siru nesl vlajku, národní barvy bude reprezentovat poprvé od roku 2019.
Sidney CROSBY (Ú, 38 let, Kanada)
Na snímcích z Milána působí jako učitel, který vzal své žáky na třídní výlet. Crosbymu bude v létě už 39, zub času se na jeho výkonech ale nepodepisuje: Pittsburgh uprostřed přestavby nečekaně táhne do play off. Před 16 lety zanesl své jméno do historie (mimo jiné) zlatým gólem z her ve Vancouveru.
Mikko RANTANEN (Ú, 29 let, Finsko)
S indispozicí Barkova se všechny oči upřou na Rantanena. Stejně jako v předešlé sezoně, když za Atlantikem hned dvakrát měnil dres. Nakonec zahnízdil v Dallasu a řádí tak, jak jsme zvyklí z Colorada. Je nezbytné, aby některý z klíčových duelů zlomil na finskou stranu.
Čestné zmínky: Roman Josi, William Nylander, Sebastian Aho, Erik Karlsson, Matthew Tkachuk, Mitch Marner, Moritz Seider, Connor Hellebuyck, Nico Hischier, Martin Nečas.
