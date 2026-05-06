Nejmladší a jednomyslný vítěz Calder Trophy! Schaefer obral MacKinnona, navázal na Selänneho

14. května 18:30Tomáš Zatloukal
Byla to záležitost tak zjevná, že sázkovky nejspíš na vítězství Matthewa Schaefera ani nevypsaly kurzy. Ač Ivan Děmidov a Beckett Sennecke, další finalisté závodu o Calderovu trofej pro nejlepšího zelenáče, též váleli, stejně jako celkově čtvrtý Jakub Dobeš, kanadský teenager čněl nad všem jako vztyčený prostředníček nad zaťatou pěstí. Nepřehlédnutelně.
NHL v posledních letech pěstuje zvyk překvapivých předaní individuálních poct.
Nejinak tomu bylo i tentokrát, když stale ještě osmnáctiletého beka zaskočili jeho rodinní příslušníci, táta Todd a brácha Jonathon, a také Matt Martin se svou famílií.
To u Martina, léta člena ikonické The Identity Line a nyní člena vedení NY Islanders, Schaefer v této sezoně bydlel. A mnohé si získal srdečností, s jakou se věnoval jeho dcerkám.
Zatímco okolnosti předání náramně talentovaný a herně i lidsky vyspělý borec nemohl očekávat, o ceně samotné nejspíš přinejmenším tušil, že skončí v jeho náruči.
Vždyť by to jinak byla loupež za bílého dne. Skoro jako v případě lebky světice Zdislavy.
Na takový scénář nedošlo a to, jak nereálný byl, ukazuje fakt, že Schaefer je prvním jednomyslně vybraným vítězem od roku 1993, kdy dominoval Finský blesk Teemu Selänne.
198 ze 198 hlasujících dalo rodáka z ontarijského Hamiltonu na první flek!
A kdyby byl napínavý boj o postup do play-off v podání Ostrovanů úspěšný, nejspíš by Schaefer posbíral mraky hlasů i v rámci hledání letošního držitele Hartky.
Čím tak zaujal? “Mnohdy je to náš nejlepší hráč na ledě,” smekl před ním během základní části dnes už bývalý kouč Newyorčanů Patrick Roy. Rovnou po draftu do NHL Schaefer vletěl stylem vskutku nevídaným, historickým.
S 23 góly vyrovnal rekord Briana Leetche v počtu tref z nováčkovy hole (23). Samozřejmě, mezi zadáky. Schaefer si připsal také nove bodové maximum pro obránce v jeho věku (59).
Ve věku 18 let a 223 dní o jediný den překonal Nathana MacKinnona coby nejmladší vítěz Calderovy trofeje všech dob.
Květen je pro něj plný událostí, zaujal tím, že se prostřednictvím nadačního fondu Isles podílel na otevření Jennifer Schaefer Child Support Center, místnosti věnované dětem v jedné z newyorských nemocnic.
Ano, je pojmenované po jeho matce, která zesnula předloni po boji s rakovinou prsu.
"Moje máma toho pro mě udělala spoustu. I pro celou naši rodinu. Pomáhala nám se vším. Vždy jsem k ní vzhlížel. Její odchod byl velkou ranou, ztrátou, zároveň nás ještě více stmelil," řekl Schaefer.
Její památku o pár dní později uctil i Calder Trophy. Jak píšou v zámoří, mimořádná, byť lehce opožděná oslava Dne matek.