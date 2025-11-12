NHL.cz na Facebooku

Nejmladší Kačer na stovce! Leo Carlsson v dresu Ducks válí

12. listopadu 17:05

Jakub Ťoupek

Ve 20 letech a 320 dnech se stal švédský centr Leo Carlsson nejmladším hráčem v historii organizace Ducks, který zapsal 100 bodů. Stačilo mu na to pouhých 147 utkání, a především v aktuálním ročníku táhne Anaheim výbornými výkony.

V NHL kroutí dvojka draftu 2023 třetí sezónu. Jeho bodovým maximem bylo 20 branek a 25 asistencí z minulé sezóny, do aktuálního ročníku ale vlétl jako Kačer vystřelen pořádným kanonem a svými výkony drtí zbytek ligy.

Za 16 utkání nasbíral hned 26 bodů. Takovým tempem by s přehledem překonal hranici nejen 100 bodů, ale dokonce 130. Mladý Švéd se po výborném mistrovství světa dostal do velké herní pohody a společně s celým týmem překvapuje všechny fanoušky NHL.

V nočním utkání s Coloradem sice Anaheim přišel o svoji sérii výher, která se zastavila na úctyhodných 7 zápasech, Leo Carlsson však překonal rekord Paula Kariyi. Švédský centr byl jediným střelcem svého týmu a ve svém 147. zápase zapsal bod číslo 100. Ve věku 20 let a 320 dní se stal nejmladším Kačerem s tímto počtem bodu.

Legendární kanadský útočník tento milník zvládl až ve 21 letech a 109 dnech, ve své druhé sezóně za Mighty Ducks, kdy získal celkově 108 bodů. Svoji bohatou kariéru zakončil Kariya s 989 body v 989 utkáních. Člen Síně slávy má na svém kontě olympijské zlato, i zlato z mistrovství světa.

Podobný osud může potkat i mladého Carlssona, který začíná svoji kariéru ve velkém stylu a v aktuálním ročníku táhne kromě velkého množství bodů také 11 zápasovou sérii s bodem. Při pohledu na tabulku střelců NHL vidíme v první čtveřici hned 3 mladé hráče. Macklin Celebrini, Connor Bedard a Leo Carlsson. Budoucnost je ve správných rukou.

