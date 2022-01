Nejplodnější večer v kariéře! Pavelski napodobil Selänneho a dál táhne Dallas

Víte, kdo vládne produktivitě u Hvězd z Dallasu? Že by kapitán Jamie Benn? Nebo snad elitní centr Tyler Seguin? Zručný a vášnivý Alex Radulov? Kdepak, třikrát vedle, strajkaut! Na prvním fleku nenajdete ani mladou pušku Jasona Robertsona, texaský klub na bedrech nese Joe Pavelski. Sedmatřicetiletý veterán, co navzdory pokročilejšímu hokejovému věku podává špičkové výkony. Dokonalá ukázka? Pět bodů, jimiž v noci na čtvrtek uvařil Krakeny ze Seattlu.

Vsaďte si, že v American Airlines Center dnes padne málo gólů, radil zámořský web The Score.

Vyslyšet toto doporučení se ale sázkařům nevyplatilo, k vidění bylo navzdory očekáváním sedm branek. Domácí jich nasázeli rovných pět, u všech byl frajer s šestnáctkou na dresu. Pavelski.

Ač třikrát v kariéře zdolal metu 70 bodů, tak úrodný mač zažil poprvé. Na stará kolena, dalo by se podotknout s trochou nadsázky. "Byl to zábavný večer. Padalo nám to tam, měli jsme spoustu šancí," pochvalovala si bývalá opora Žraloků ze San Jose.

"Obvykle platí, že když za zápas uděláte víc bodů, mají na tom velkou zásluhu vaši spoluhráči. A platilo to i tentokrát," dodal skromně Pavelski, který do Dallasu v roce 2019 přišel kvůli touze po Stanley Cupu. Předloni byl blízko, Stars došli do finále.

Pavelskiho pětibodová show se vymyká nejen v jeho kariéře, ale také napříč dějinami NHL. Zámořská soutěž téměř 11 let neviděla nikoho staršího, kdo by se blýskl takovým představením. V březnu 2011 se ukázal čtyřicátník Teemu Selänne.

Pavelski odsoudil Krakeny k sedmé porážce za sebou dvěma góly a triem přihrávek, Seattle nenašel protizbraň na jeho lajnu s Robertsonem a Roope Hitzem.

Těm se spolu daří tolik, že z nich kouč Rick Bowness poskládal první formaci, hlouběji sestavou odsunul Seguina s Bennem, dlouholeté tváře Hvězd. Především Seguin zůstává, minimálně co se produktivity týče, hodně dlužen své pověsti.

Dallas drží na dohled divoké karty jiní, v čele s Pavelskim. "Máme kliku, že za nás hraje," ví finský zadák Esa Lindell. Svatá pravda. Pavelski je stále mimořádně platný a dovede sám o sobě rozhodnout o výhře.

Další příklad? V prosinci zařídil výhru 4:3 po prodloužení nad Chicagem. Jak? Proti Blackhawks zaznamenal čtyři body, i tehdy byl u všeho!

