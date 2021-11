Nejrychlejší od Lemieuxe! Draisaitl pálí ostrými, brutálním tempem napodobil Gretzkyho

Další večer, další show v podání Leona Draisaitla. Německý tank čtyřmi body (2+2) vyprášil kožichy arizonským Kojotům a postaral se o pár výrazných zápisů do dějin NHL. Tak třeba pokořil metu 20 branek nejrychleji od roku 1995, kdy v barvách Pittsburghu řádil Mario Lemieux. Nebo se stal prvním hokejistou Edmontonu, který se jmenuje jinak než Wayne Gretzky, co pokořil hranici 40 bodů před odehráním 20. mače v sezoně. A dalo by se pokračovat. Co na to "Král Leon"? "Nic z toho by nebylo možné bez spoluhráčů, zejména pak bez Connora."

Jistě, mít za kumpána Connora McDavida musí být obrovský přepych. Jenže vládcem současné NHL není kanadský rychlonožka, ale borec s devětadvacítkou na zádech.

Rodák z Kolína nad Rýnem, syn někdejšího kouče Hradce Králové i Pardubic.

Draisaitl ostatně už v minulosti ukázal, že dokáže táhnout mančaft sám o sobě. Vyneslo mu to Hartovu trofej i další prestižní ceny. Teď je opět vážným adeptem na blyštivá ocenění, na ledě dominuje.

Ligovou produktivitu teď vede o čtyři body před McDavidem, v gólech je jeho náskok před Alexem Ovečkinem, Andrewem Mangiapanem a Chrisem Kreiderem ještě výraznější. "A nemyslím si, že hodlá zvolnit," míní spoluhráč Tyson Barrie.

Toho si všímá i kouč Oilers Dave Tippett. "Leon postupně přichází na to, jak vysoké tempo udržet." Co vysoké, Draisaitlovo tempo je brutální. Vždyť jen Gretzky zvládl v klubových dějinách nastřádat 40 bodů za méně než 20 duelů.

Sedmkrát, nutno podotknout.

"Asi musí být opravdu dobrý. Znám toho druhého, co to dokázal, a ten opravdu dobrý byl," zažertoval na téma "Draisaitl napodobil Gretzkyho" Tippett, jemuž se tuze zamlouvalo, jak proti Arizoně zafungovalo pár taktických tměn.

Yotes vůbec nestíhali a jejich trenér André Tourigny si jen povzdechl: "Čelili jsme hráčům světové extratřídy." Ano, dvojice 29 & 97 patří mezi top hokejisty na planetě. Možná jsou těmi absolutně nejlepšími.

Jejich souhra i soupeření je cosi výjimečného, historie NHL pamatuje jen pár podobných příkladů. Pojednává o nich seriál z kláves Jiřího Laciny Než přišel Connor a Leon.

Draisaitl pádí vstříc rekordům, trofejím a milníkům. Klidně by opět mohl pokořit metu 50 tref za sezonu, což dokázal už před dvěma lety (jako první Olejář od osmdesátých let). Není většího favorita na zisk "Rakety" pro krále kanonýrů.

Jeho samotného ale všechna vyřčená pozlátka nezajímají. Ostatně už v roce 2019, kdy zůstal Edmonton před branami do play-off, prohodil: ""Své trefy bych vyměnil za postup."

Týmový úspěch pro něj zůstává prioritou. "Jde mi o vyhrávání zápasů. A produktivita je jedna z cest, jak k tomu pomoct," povídá. V minulosti to ne vždy stačilo, ale generální manažer Ken Holland mančaft zkvalitnil.

A tak nepřicházejí Draisaitlovy nadpozemské výkony vniveč. Ještě že tak, bylo by to nehorázné plýtvání.

