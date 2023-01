Nejrychlejších 500 bodů v historii klubu. Matthews má v kapse další rekord

Ve svých pětadvaceti letech překonává jeden milník za druhým. A v zápase proti St. Louis pokořil další z nich. Útočník Auston Matthews se totiž v noci z úterý na středu stal nejrychlejším hráčem v historii Maple Leafs, který dosáhl hranice 500 bodů.

Americký forvard se do pomyslné knihy rekordů torontského hokeje zapsal ve 25. minutě klání proti St. Louis, když asistoval u nádherné trefy Williama Nylandera. K zisku 500 bodů stačilo Matthewsovi pouhých 445 utkání v modrobílém dresu. O rovných padesát duelů tak přeskočil dosavadního držitele rekordu Ricka Vaivea a také legendárního člena Hokejové síně slávy Matse Sundina.

„Samozřejmě to pro mě má velký význam,“ váží si Matthews dosaženého úspěchu. „Tím spíš, když se podíváte na historii této organizace, hráče, kteří za ni nastupovali a oblékali tento dres před námi. Já měl každou sezonu štěstí, že jsem mohl pracovat se skvělými spoluhráči, vždy tu byl výborný tým. Rozhodně to (překonání rekordu) pro mě znamená hodně.“

Pětadvacetiletého centra může už zanedlouho napodobit kolega z útoku Mitch Marner. Tomu totiž do stejného milníku zbývá posbírat dva body a také on by v historických tabulkách mohl přeskočit oba výše zmíněné bývalé kapitány Maple Leafs.

Matthews, obhájce Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže, se zároveň stal teprve pátým nejmladším aktivním hokejistou NHL, který na metu 500 získaných bodů dosáhl. Rychleji to zvládlo jen kvarteto hvězd ve složení Sidney Crosby, Connor McDavid, Alexandr Ovečkin a Jevgenij Malkin.

Torontu se letos poměrně slušně daří, v rámci celé ligy se z hlediska získaných bodů drží na čtvrté pozici a je to i zásluhou Matthewse. Ten navázal na dobrou formu z minulé sezony a ve 38 utkáních si připsal 44 bodů (19+25).

