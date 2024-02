Nejsem Marchand, třeba bučet nebudou. Jak Pastrňák tuplovaně popíchl Toronto

Medvědi a Javorové listy? Zarytí nepřátelé, kteří si nic nedarují. Rivalitu o víkendu přiživil i David Pastrňák, když nejprve při nástupu na dovednostní soutěže políbil bostonské logo a poté si po finálovém mači rýpl do vítězného mančaftu vedeného Justinem Bieberem. Kanadská popová modla totiž koučovala hned kvartet torontských hráčů, v čele s Austonem Matthewsem. "Už konečně potřebovali něco vyhrát. Povedlo se," narážel na bídné výsledky Maple Leafs v play-off.

Kde je Pasta, tam je veselo.

NHL musí blahořečit havířovského rodáka. A to nejen za úchvatné kličky, chytré pasy, nečekané změny tempa hry a přesné střely. Tedy za to, že patří k těm divácky nejatraktivnějším hokejistům současnosti. On je ale showmanem i mimo led.

Rozdává úsměvy, kamkoliv přijde. Baví trhlými obleky, dojímá fotkami s maličkou dcerkou. Rozchechtává reportéry i fanoušky vtipnými glosami. Svou náturu ukázal také na přehlídce ligových hvězd.

V Torontu předvedl hravost a kumšt při individuálních disciplínách i v samotných zápasech a tasil také dvě zábavná popíchnutí domácích příznivců. Tím prvním celou svou účast na víkendu věnovanému All-Star Game odstartoval. Políbil ikonické logo Bruins.

David Pastrnak kissing the Spoked B in front of the Toronto crowd ????#NHLBruins | #NHLAllStar pic.twitter.com/xhI7ybHTY6 — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) February 3, 2024

Nic neplánoval, zareagoval jen na reakce torontského publika, které jednoduše tahouna nenáviděného soka nevítalo jako ztraceného syna.

„Říkal jsem si, že mě pravděpodobně vybučí. Ale pak mě napadalo, že přece nejsem Marchie (Brad Marchand, bostonský kapitán a patrně nejznámější provokatér v NHL), a tak by diváci bučet nemuseli,“ popisoval Pastrňák, co se mu honilo hlavou.

„Když jsem skočil na led, slyšel jsem nějaké posměšky, tak jsem políbil logo, abych ukázal, na co jsem hrdý,“ vysvětlil, jak ho napadlo políbit vyšívaný emblém na dresu.

Udělal to se šibalským úsměvem, rozverně. Tribuny daly hlasitě najevo svůj odpor.

Byla to od Pastrňáka nevinná, žertovná záležitost. Minimálně ve srovnání s trefným, ale jízlivým komentářem, který musel fanoušky Maple Leafs, kteří čekají na radost ze stříbrného poháru už od šedesátých let minulého století, bodnout jako dýka. Přímo do srdce.

Pastrnak wasn’t lying, the Toronto Maple Leafs do need some wins. pic.twitter.com/ZMjuJio7Fc — G.D. (@bullygas) February 4, 2024

Pro Pastu to samozřejmě byla především humorná průpovídka, ale torontským příznivcům se určitě neposlouchala snadno.

Obzvlášť od něj, největšího esa letitého rivala. „Dobře pro ně. Potřebovali už něco vyhrát, tak teď se jim to povedlo.“ Jenže výhra v exhibici je chabá náplast na roky strádání. Vždyť za posledních 20 let Maple Leafs postoupili nejdál do druhého kola play-off.

To Boston vyhrál v roce 2011 Stanley Cup, navíc se poté ještě dvakrát dostal do finále. Naposledy i díky 19 bodům od Pastrňáka. Loni navíc suverénně dobyl Presidents' Trophy a lámal rekordy.

Nepochybně k nelibosti fans Javorových listů.

Share on Google+