Nejsem tady, abych se s vámi bavil o politice, uťal Provorov novináře

Ruští hokejisté v NHL nepřestávají čelit otázkám na rusko-ukrajinský válečný konflikt. Ne všichni se ale o něm mají chuť bavit.

Alexandr Ovečkin se před několika dny této výzvě nevyhnul. Proti ostatním Rusům byl v trochu jiném postavení, neboť k politice nebyl netečný. Svou odpovědí leckoho zklamal. Nejdřív se roky aktivně politizuje, když vymýšlí PR pro svého prezidenta, pak se prohlásí za sportovce, který nemá s politikou nic společného.

Podobné otázce nyní neuniknul ani Ivan Provorov z Philadelphie. „Nejsem tady, abych se s vámi bavil o politice. Jsme tu, abychom se bavili o hokeji,“ přerušil reportéry, kteří se jej zeptali, jak těžké je soustředit se na hokej při všem, co se děje mezi Ruskem a Ukrajinou.

Rodiče Ivana Provorova žijí v Rusku.

.@NHLFlyers’ Ivan Provorov doesn’t want to talk about Russia/Ukraine and if it has affected his concentration; says team hasn’t been on the same page the last few games. pic.twitter.com/OMPZpDVJbG