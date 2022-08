Nejsem zklamaný z toho, jak náš tým vypadá, vzkazuje Lamoriello

Od Islanders se po neúspěšné sezoně čekalo hodně. Však i sám Lou Lamoriello hlásil, že v létě se budou dít velké věci. Opak je pravdou. Žádný výrazný podpis volného hráče, jen prodloužení s těmi důležitými a jeden trejd. Generální manažer však zůstává v klidu a ujišťuje fanoušky, že je vše v pořádku.

Ostrované zakončili uplynulý ročník na 20. pozici, která byla od play off poměrně vzdálená. Na Washington, který ulovil poslední postupové místo ztráceli propastných 16 bodů.

Už před draftem prozradil Lou Lamoriello, že chce svůj celek zlepšit. „Budeme na trhu i ve výměnách aktivní, abychom náš tým udělali lepším,“ prohlašoval tehdy.

Výměna se udála jedna jediná, když Islanders získali Alexandera Romanova a volbu ve čtvrtém kole, do Montrealu však mířila volba číslo třináct, z níž Habs vzali Franka Nazara. Po tomto obchodu s Canadiens však Isles na trhu utichli.

Dlouho se zdálo, že by se mohl po ledu v UBS Aréně prohánět Nazem Kadri. Do domácího stánku Ostrovanů se však přijede podívat jen párkrát za sezonu jako hráč Flames.

Celek z Long Islandu nakonec v létě nepřivedl žádnou posilu. Došlo pouze k podpisu smluv s Romanovem, Dobsonem a Bellowsem. Další čtyři hokejisté podepsali dvoucestné smlouvy.

„Necítím žádné zklamání z toho, jak tým vypadá. Pokud bych cítil, že je něco špatně, udělal bych drastičtější změny,“ začal Lamoriello při rozhovoru na klubový web. „S odhodláním musím říct, že se těšíme na nový ročník. Možná ukážeme všem, kteří o nás pochybují, že se mýlili.“

Zároveň však ostřílený manažer přiznal, že na trhu hledal správný díl skládačky do svého klubu. „Samozřejmě jme tu měli pár možností. Ale v případě výměn bychom nedostali, co bychom si přáli, takže by to náš tým nezlepšilo. Momentálně jsem s týmem spokojen a těším se na něj v nové sezoně,“ vzkázal GM Isles, který vstoupí do své páté sezony s týmem.

„Pokud bychom měli šanci zlepšit náš tým, tak bych to udělal. Ale jde o byznys. Musíte něco zaplatit za to, abyste byli lepší. Jednu pozici v týmu vylepšíte, ale jinou třeba zhoršíte,“ zamyslel se Lamoriello.

Zároveň přiznal, že by se ještě nějaké změny mohly před startem nového ročníku stát. „Vždycky jsou tu nějaké příležitosti. Ale jde o načasování. Je tu 32 týmů, které se snaží zlepšit. Okolnosti se mění každý den, a když se vám z jakéhokoli důvodu naskytne příležitost, musíte ji využít a učinit rozhodnutí,“ pronesl.

Share on Google+