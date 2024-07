Nejslavnější, ale i nejstarší. Komu Madison Square Garden překáží a co má před sebou?

Je chloubou Manhattanu, snad až turistickou atrakcí. K domácí hale newyorských Rangers od nepaměti patří slogan „ta nejvěhlasnější aréna na světě“. Hostila prvotřídní sportovní i hudební svátky, lístky do ní bývají mnohdy enormně drahé. Najdete ji nad vlakovým nádražím Penn Station a právě v tom je kámen úrazu.

Před 11 lety dostal James Dolan od zástupců „Velkého města“ dekádu.

Dekádu na to, aby zajistil další budoucnost MSG v jiné lokaci v rámci zhusta osídleného ostrova Manhattan. Hala měla poté uhnout plánované rekonstrukci, či spíše velkolepé přestavbě Penn Station.

Jenže Dolan neměl žádné stěhování v plánu.

V roce 2013 zrovna finišoval s nákladným zvelebením kultovní budovy, kde se v minulosti za bouřlivých ovací proháněli Andy Bathgate, Jean Ratelle, Mark Messier, Wayne Gretzky nebo Jaromír Jágr. A teď tam řádí třeba ruský fenomén Artěmij Panarin.

Nepumpoval horentní sumy do stadionu, aby za 10 let poslušně zvedl kotvy.

Když se loni blížilo vypršení zmiňované lhůty, na kterou bylo dovoleno Madison Square Garden ponechat nad Penn Station, ozvali se dopravci, že „hala představuje pro vlakové nádraží vážná omezení, která brání bezpečnému a efektivnímu pohybu cestujících“.

Navíc MSG zabraňuje zlepšení stávajícího stavu. „Ona omezení jsou překážkou ve snaze o implementaci nových prvků, zejména na úrovni ulic a nástupišť,“ stojí v prohlášení.

Úsilí ze strany Metropolitan Transportation Authority, Amtraku a NJ Transitu o vyvinutí tlaku na město nebylo úspěšné.

V půlce září dostal Dolan zelenou ponechat domov Jezdců tam, kde je, dalších pět let.

Ano, jde o historicky nejkratší „povolenku“ pro Madison Square Garden (ta úplně původní zněla na 50 let), nicméně jednomyslný výsledek hlasování 48:0 naznačuje, že že „ta nejvěhlasnější hala na světě“ má u newyorských politiků značné zastání.

Aréna bude i nadále dráždit ty, kterým leží na srdci dopravní infrastruktura, avšak s velkou pravděpodobností do roku 2028 a s nemalou i pár let poté zůstane na svém místě. Penn Station marně vyhlíží politickou sílu, která by prosadila zmiňovanou rekonstrukci.

Dolan a spol. by prý byli ochotni kývnout na přesun o ulici vedle, ale řečnicky a lehce cynicky se ptají: Kdo to zaplatí? Status quo jim vyhovuje.

Jaký je dlouhodobější výhled?

Současná Madison Square Garden je již čtvrtým nositelem tohoto jména. Předchozí trio stadionů už je dávno historií, jednou se přidá i čtyřka. Na Manhattanu a to konkrétně v jeho západní části pak vyroste MSG s pořadovým číslem 5.

Vzdát se takového jména? Nemyslitelné.

