Nejstarší střelec od Nedomanského! Nikdy není pozdě, nevzdávejte se svých snů

Dominik Shine na první dobrou zaujme křestním jménem. Vždyť kolik Američanů s takovým znáte? V Detroitu jsou na něj fanoušci přece jen trochu zvyklí, díky Haškovi s Kubalíkem. Příběh dvaatřicetiletého fovarda je ovšem ještě zajímavější. Za Red Wings skóroval, poté co si odkroutil přes 500 zápasů v AHL! Dlouhé roky se protloukal farmou, získal si pověst obětavého dříče i nebojsy. Svého premiérového gólu v NHL se dočkal jako nejstarší detroitský hráč od roku 1977, od chvíle, kdy za Rudá křídla skóroval tehdy třiatřicetiletý Václav Nedomanský.
Zhmotnil se mu sen.
Klukovský.
Zbytečný patos? Kdepak, vždyť Shine se narodil kousek od Detroitu, od mala fandil bílé a červené. Okřídlenému kolu.
Jako malý hokejista si nejspíš představoval, jak jednou napodobí Stevea Yzermana, Brendana Shanahana či Pavla Dacjuka. Měl je před očima. Hrával za mládežnický tým zaštítěný firmou tehdejšího majitele Red Wings Mikea Illitche.
Když později neprošel draftem, stal se tahounem michiganské univerzity. Válel doma.
Posledních devět let je pak spjatý se záložním mančaftem Detroitu - s Grand Rapids Griffins. U Gryfů je ostatně momentálně kapitánem. Do NHL se podíval poprvé v minulé sezoně, už to byla story jako hrom. O lokálním pracantovi, co to dotáhl až na nejvyšší úroveň. V noci na pondělí pak přišel ještě sladší moment - premiérová trefa v NHL.
Po 521 zápasech na farmě! Po třicítce!
"Ten gól pro mě znamená fakt hodně... Tuna dalších borců dře v AHL do úmoru, dělá všechno pro to, aby se téhle chvíli dočkali... perou se, rozdávají hity. Mě se to poštěstilo a je to prostě skvělý pocit, " povídal Shine, poté co přispěl k triumfu 3:0 nad New Jersey Devils.
"Myslím si, že kdekoliv jsem hrál, tak jsem si vybudoval renomé hráče, co nic neošulí, co tvrdě maká," míní. Oficiální účet NHL na síti X jeho zásah ihned glosoval: "Děti, nevzdávejte se svých snů!"
"Mám z něho velkou radost! Udělal toho pro naši organizaci, a myslím tím i Grand Rapids, spoustu. Srážel se, pouštěl se do bitek, padal do střel, udělal vše, co bylo v jeho silách. Teď má puk na poličce na památku a my z toho máme všichni radost," pověděl detroitský kouč Todd McLellan.
Shine v dubnu oslaví Kristova léta. Dárek si už dal. Gól za kultovní klub z amerického, tedy toho pravého Hockeytownu.
Celá liga neviděla staršího plejera, co se dočkal debutového zápisu do střelecké listiny od roku 2015. Tehdy v prosinci skóroval Jevgenij Medvěděv za Letce z Philadelphie.