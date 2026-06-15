Nejstarší vítěz Conn Smythe Trophy v historii. Cenu získal kapitán Jordan Staal

15. června 5:30Jan Šlapáček
Kapitán Caroliny Jordan Staal byl od úvodního zápasu letošních vyřazovacích bojů lídrem svého týmu a definitivní razítko na to dal ve finálové sérii, v níž svému týmu přispěl i nezvyklou produktivitou. Nyní za své výkony získal trofej pro nejužitečnějšího hráče play-off.
Pamatujete úvodní zápas Hurricanes v letošním play-off? Hned po pár sekundách odhodil Jordan Staal rukavice a pustil se do bitky s Bradym Tkachukem. Tímto momentem odstartoval nezastavitelnou jízdu Caroliny, která skončila vytouženým ziskem Stanleyova poháru.
Samotný Staal se pod tento úspěch podepsal tučným písmem, když byl ve finálové sérii k nezastavení. Kapitán Hurricanes skóroval v prvních pěti zápasech (celkem skóroval šestkrát), což se povedlo někomu poprvé od roku 1973.
Proto nebylo žádným překvapením, že jeho jméno po skončení rozhodujícího šestého utkání vyřkl Gary Bettman a vyhlásil ho nejužitečnějším hráčem vyřazovacích bojů. V sedmatřiceti letech se Staal stal nejstarším hráčem, který kdy získal Conn Smythe Trophy.
JORDAN STAAL BECOMES THE OLDEST CONN SMYTHE WINNER IN NHL HISTORY ????
— Sportsnet (@Sportsnet) June 15, 2026
WHAT A STANLEY CUP FINAL RUN FOR THE CAPTAIN pic.twitter.com/lELZXusXu7
Vítězové Conn Smythe Trophy od roku 2010
2010 Jonathan Toews (Chicago Blackhawks)
2011 Tim Thomas (Boston Bruins)
2012 Jonathan Quick (Los Angeles Kings)
2013 Patrick Kane (Chicago Blackhawks)
2014 Justin Williams (Los Angeles Kings)
2015 Duncan Keith (Chicago Blackhawks)
2016 Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
2017 Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins)
2018 Alexandr Ovečkin (Washington Capitals)
2019 Ryan O'Reilly (St. Louis Blues)
2020 Victor Hedman (Tampa Bay Lightning)
2021 Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning)
2022 Cale Makar (Colorado Avalanche)
2023 Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)
2024 Connor McDavid (Edmonton Oilers)
2025 Sam Bennett (Florida Panthers)
2026 Jordan Staal (Carolina Hurricanes)