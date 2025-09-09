Nejtvrdší oříšky pro střelce v NHL? Jsou ruské produkce, kraluje Vasilevskij

9. září 21:15Tomáš Zatloukal
Vyhrál Vezinovu trofej pro to gólmana ligy, navíc získal i tu vůbec nejprestižnější individuální cenu za základní část - Hart Memorial Trophy. Ani tak ale Connora Hellebuycka, americkou hvězdu winnipežských Jets, nevnímají hokejisté jako tu nejtěžší překážku ve střílení gólů. Ukázal to průzkum oficiálního webu NHL.com, který měl jednoznačného vítěze. Nejhůře se skóruje proti Andreji Vasilevskému. "Jsem rád, že mu nemusím čelit," glosoval kumšt dvojnásobného šampiona NHL spoluhráč z Tampy Jake Guentzel. S 41 trefami druhé nejlepší kanonýr Bolts v minulé sezoně.
Že je Vasilevskij dlouhodobě jedním z nejlepších brankářů planety?
To je názor, co nešokuje. Spíše překvapí, že ač se roky drží mezi naprostou špičkou, bral jen jedinkrát Vezinu. Hned čtyřikrát totiž byl poraženým finalistou, stejně jako letos, kdy dostal od generálních manažerů více hlasů už jen Hellebuyck.
V anketě NHL.com ovšem dobyl suverénní prvenství, když hned 16 z 42 hráčů označilo za nejtvrdší oříšek právě něj, čahouna s báječnou poziční hrou a bleskurychlými reflexy. Odtud ona přezdívka "Big Cat".
V TOP5 najdete hned tři zástupce Ruska.
Kromě Vasilevského také třetího Igora Šesťorkina (7 hlasů) a čtvrtého Sergeje Bobrovského (6). A to si ještě nikdo, možná lehce překvapivě, nevzpomněl na Ilju Sorokina.
Kvintet uzavírá Jake Oettinger, jehož jmenovali dva plejeři, a jen tak potvrzuje, že i Amerika má silnou konkurenci mezi třemi tyčemi. Takovou, že do předolympijského orientačního kempu klidně nepozvala maskovanou kometu minulého ročníku Dustina Wolfa.
Přednost dostali Oettinger, Joey Daccord, Jeremy Swayman a samozřejmě Hellebuyck.
Jak si vedl teprve pátý gólman, který kdy vybojoval za jednu základní část jak Vezinovu, tak Hartovu trofej, v očích dotazovaných hráčů?
Číslu 37 patří mu druhý flek.
Ale o parník - na jeho konto zamířilo "jen" devět hlasů. To, že mezi samotnými hokejisty nemá tak neotřesitelné renomé, jak by člověk čekal podle vyhraných poct, ostatně ukázaly i letošní výsledky Ted Lindsay Award.
Putovala k Nikitu Kučerovovi, Hellebuyck nebyl ani mezi finalisty.
A když hráčská asociace NHLPA dříve zveřejnila, jak dopadl tradiční každoroční "průzkum hráčského mínění" pro sezonu 24/25, nejlepším brankářem byl vybrán s 31,13 procenty hlasů Vasilevskij.
Před Hellebuycka se vklínil i Igor Šesťorkin.
Co od nich Vasilevského odlišuje a dává mu trumfové eso do lapačky?
Úspěch v play-off. Dvakrát dobyl Stanley Cup, přičemž jednou s plnou parádou - včetně Conn Smythe Trophy pro MVP vyřazovacích bojů! V klíčových okamžicích se nesesype, jeho výkon naopak mnohdy roste.
"Náhodou ho nepřekonáte, pozičně je báječný... Je dynamický, skvěle se pohybuje a stejně tak čte hru," smeká před ním Tom Wilson, brousek i šutér ve službách washingtonských Caps.
"To on je za posledních osm, devět, možná deset let měřítkem pro brankářské řemeslo," vystihl také Vasilevského dlouhodobě vysokou výkonnost. Je to řečí čísel i pohledem plejerů NHL zkrátka gólman par excellence.
A co za vás? Upřednostňujete ho před Hellebuyckem či třeba Bobrovským a koho řadíte zcela nejvýše?
