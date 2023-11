Největší ponížení v kariéře. Popcorn mi nepomůže, míní Laine

Víkendovou porážku 2:5 od Letců z Philadelphie sledoval z tribuny. On, borec, co kdysi v NHL nasázel za večer pět fíků, se nevešel do columbuské sestavy. "Potřebujeme, aby se zhluboka nadechl, pracoval na sobě, vypiloval svou střelu a zase nabral sebevědomí. Aby byl starým dobrým Patrikem Lainem, který platil za postrach soupeřů. Nikdo není důležitější než mančaft," zdůvodnil své rozhodnutí kouč Pascal Vincent.

Laineho Vincentův verdikt šokoval.

"Nepříjemně mě to zaskočilo," pověděla dvojka draftu roku 2016. Jenže skutečně šlo o takové překvapení? Svérázný šutér je pouze svým stínem, ani vzdáleně nepřipomíná dynamického forvarda, co před pěti lety nastřílel 44 gólů.

Z platového stropu ukrajuje téměř osm milionů dolarů, od takového hráče jednoduše mančaft potřebuje víc než dvě trefy a jednu asistenci v devíti zápasech. Ano, marodil, vracel se po zranění, ale to těžko ospravedlní bezkrevné výkony.

Laine byl ale přesvědčený, že jeho pozice v základní sestavě je pevná jako skála.

Že někdo s jeho platem a talentem hrát bude vždycky. Obzvlášť v Columbusu, kde nemají špičkových hokejistů ani půltuctu. Jenže Modrokabátníci potřebovali impuls a Vincent se toho nebál. Nejprve posadil Laineho s Johhnym Gaudreauem během rozehraného zápasu.

A pak? Pak zaparkoval mnohdy přespřlíš sebevědomého, ba až nafoukaného Fina na tribuně.

"Tohle je ta nejponižující věc, co se mi za kariéru stala. Nemám z toho radost. Těžko si začnu věřit tím, že do sebe coby divák budu házet popcorn," okomentoval svou pozici zdravého náhradníka Laine.

U Blue Jackets zatím nikdy nenavázal na střelecké hody, které pořádal ve Winnipegu. U Jets třikrát za sebou pokořil hranici 30 branek (osobní maximum je 44 zásahů), Columbus jich od něj viděl nanejvýš 26.

Tamperský rodák v dětství zbožňoval Alexe Ovečkina a od prvních střídání v NHL naznačoval dělovými ranami, že by se mohl stát jeho nástupcem. V tuhle chvíli je ovšem od stejné vizitky světelné roky daleko.

Jistě, nepomohly mu opakované zdravotní trable. Za ledacos si ovšem může sám. Vincent se pokusil Laineho mysl restartovat. Narazil ovšem na jeho ego. Výsledek ukážou příští dny a týdny, přehnaný optimismus ovšem není na místě

