Největší překvapení Montrealu? Finský mladík září mezi nováčky a sklízí chválu

28. října 23:30Eliška Faltýnková
Soutěž o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony se rozjela na plné obrátky a zatím slibuje velice zajímavý souboj. Děmidov, Schaefer, Buium či Finnie… ti všichni zažívají skvělý vstup do sezony. A spolu s nimi ještě jedno jméno, které v The Athletic označili za „největší překvapení sezony Montrealu“ - dvaadvacetiletý finský centr Oliver Kapanen.
Když se novináři Kapanena dotázali na trofej pro nejlepšího nováčka, odpověděl, že nad tím nechce moc přemýšlet. Po chvíli však s úsměvem dodal: „Ale vlastně, proč ne? Znamenalo by to hodně.“
No jistě, proč ne?
Finský útočník se v kanadském bodování nováčků docela nenápadně zařadil na čtvrtou pozici za svým montrealským parťákem Děmidovem, útočníkem Finniem a minnesotským zadákem Buiumem. V deseti utkáních zaznamenal čtyři góly a tři asistence. Jeho cesta do NHL přitom nebyla jednoduchá. Teprve v minulém ročníku si vyzkoušel odehrát první zápasy v Severní Americe. To však neznamená, že by mu chyběly zkušenosti s dospělým hokejem.
Dvě sezony působil ve finské nejvyšší lize. Tu loňskou pak strávil v dresu švédského klubu Timrå IK, kde prožil svoji nejproduktivnější sezonu v kariéře. Vsítil 15 gólů a celkem zapsal 35 bodů ve 36 zápasech. V roce 2024 také reprezentoval Finsko na mistrovství světa. V osmi zápasech tehdy vstřelil šest gólů, což ho zařadilo mezi nejlepší střelce turnaje.
Teď svá střelecká kouzla předvádí v NHL. „Když mám šanci, samozřejmě se snažím dostat puk do branky,“ uvedl mladý talent, který pochází z hokejové rodiny. „Vím, že umím dávat góly. Když jsem svůj první vstřelil hned v úvodním zápase v Torontu, jako by to ze mě všechno spadlo a sebevědomí mi stouplo. Takže mě teď ani moc nepřekvapuje, že se mi střelecky daří.“
Skvělá forma finského mladíka nepřekvapuje ani trenéra Martina St. Louise. „Na Kapanenovi je vidět obrovský potenciál,“ chválil svého svěřence. „Jeho herní inteligence ho vždy dostane na správné místo – na obou stranách kluziště. Myslím, že má potenciál stát se komplexním hráčem.“
Zatím to vypadá, že Kapanen je možnou odpovědí na jednu z nejpalčivějších předsezónních otázek Canadiens: kdo bude hrát druhého centra?
Lajna Newhook – Kapanen – Děmidov totiž šlape na výbornou. Všichni tři hráči disponují vynikající bruslařskou technikou a navzájem se výborně doplňují.
„Kapanen hraje opravdu dobře,“ oceňoval spoluhráče Alex Newhook a hned začal vyjmenovávat jeho silné stránky: „Od začátku se skvěle začlenil do sestavy. Je to chytrý hráč, se kterým se snadno spolupracuje. Velmi dobře čte hru a je spolehlivý i v defenzivě. Začátek sezony má opravdu povedený – dostává se na správná místa před brankou, odkud v této lize padá hodně gólů. Kluci v kabině vědí, čeho je schopen, a myslím, že dokáže střílet spoustu branek.“
Newhook věří, že jejich lajna může být opravdu nebezpečná: „Snažíme se být každý zápas hrozbou na obou stranách ledu.“ A chemii potvrzuje i sám Kapanen: „Vycházíme spolu na ledě i mimo led. Vím, že Děmidov je šikovný s pukem a dokáže tvořit hru. Snažím se mít hokejku připravenou, ať už jsem kdekoliv.“
Sezona je teprve na samém začátku. Kapanen s Newhookem a Děmidovem musí potvrdit, že jejich chemie na ledě vydrží a že budou pravidelně bodovat. Jedno je ale jisté: jejich povedený start fanouškům Canadiens přináší hodně radosti a naději na lepší zítřky – a trenér Martin St. Louis si zatím může gratulovat, že je dal dohromady.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.