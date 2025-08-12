NHL.cz na Facebooku

Největší přešlap manažera Flyers? Děravý Rus bere přes tři miliony dolarů, ale bude trojkou

13. srpna 16:00

Tomáš Zatloukal

Jeho cesta do NHL připomínala snad až hollywoodský thriller, vždyť byl Ivan Fedotov v jednu chvíli zatčen a přesunut na dalekou vojenskou základnu, upadl v nemilost ruského režimu. Za velkou louži dorazil s obřími očekáváními na svých obdobně kolosálních bedrech, ostatně měří 201 centimetrů. Jenže pak se představy o tom, že dorazil spasitel brankoviště Letců z Philadelphie, začaly rychle drolit. A bortí se dál, i kvůli letní české akvizici.

Jak bude vypadat gólmanský tandem Letců z Filadelfie pro sezonu 25/26?

Napříč zdroji byste marně hledali mezi vyvolenou dvojicí Fedotovovo jméno. Unisono se mluví o tom, že si zápasovou zátěž rozdělí Samuel Ersson a jeho nový parťák z Prahy Dan Vladař.

A Fedotov?

Jeho situaci v závěru minulého ročníku výstižně popsal nyní již filadelfský ex-kouč John Tortorella. Na otázku, zda musí čahoun narozený ve finské Lappeenrantě ještě teprve předvést, že má na NHL, vypálil: „To si k...a pište.“

Na Fedotova už čeká nový trenérský kolektiv, v čele s Rickem Tocchetem a včetně třeba Jaroslava Svejkovského.

Jakou roli stříbrnému medailistovi z OH 2022 svěří?

Velmi pravděpodobně takovou, že nebude korespondovat s Fedotovovou gáží ve výši 3,275 milionu dolarů. Ale je to snad jeho chyba, že takový balík dostal?

Ne, jde o minelu generálního manažera Dannyho Briera, podle The Athletic jeho zatím vůbec největší ve funkci.

Fedotova podepsal, poté co maskovaný čahoun ve třech zápasech zastavil jen 81,1 procent střel soupeřů a průměrně inkasoval takřka pětkrát za večer. Na dva roky...

Daň za navykání na nový herní styl? Částečně jistě, nicméně adaptace stále neskončila, zatímco doba hájení ano. Fedotov odchytal v ročníku 24/25 už solidní vzorek 26 zápasů, vyhrál jen šestkrát a kryl opět hluboce pod 90 procent ran, kterým čelil.

Ten fantom z KHL jako by do Severní Ameriky nikdy neodcestoval a dorazil jen jeho stín.

Úzké kluziště a větší spád obnažily Fedotovovy slabé stránky, mimo jiné pohyb do stran. Rychlé přenesení hry a v jeho postoji se náhle objevují velké díry.

Nestíhá tempo, tápe. A pro to je až za Erssonem a Vladařem.

Pokud to tak zůstane i do budoucna, o Brierově největším přešlapu v dosavadní práci nebude žádná diskuze. Zato se ještě více rozhoří debata o tom, zda Fedotov může v NHL vůbec někdy uspět...

Čekají na něj tak měsíce, které budou pro jeho kariéru zcela kritické, zlomové. Co od něj čekáte vy?

