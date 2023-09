Největší šance v mém životě! Zadina si považuje angažmá u Žraloků a Hertla po boku

Byly časy, kdy se hodně nahlas mluvilo o tom, že bude nejvýš draftovaným českým hokejistou od přelomu milénia. Od chvíle, kdy jako čtvrté zaznělo jméno Rostislava Klesly. Nakonec se Filip Zadina stal v roce 2018 šestkou a vyrovnal Milana Michálka (2003) s Pavlem Zachou (2015). Do NHL vstupoval jako vychvalovaný ofenzivní talent, obávaný snajpr. Jenže v roli, co bravurně zvládal v juniorské repre, u detroitských Red Wings neobstál. A tak nechal peníze na stole.

V Detroitu měl podepsanou solidní smlouvu, mohla ho těšit jistota pěkného příjmu.

O poznání méně růžově to ovšem vypadalo s časem na ledě a prostorem při přesilovkách a dalších důležitých situacích.

A tak se Zadina rozhodl, že spolupráci, která měla daleko k harmonii, s Rudými křídly ukončí. Proto, aby jinde dostal větší příležitost a mohl předvést, že chyba nebyla nutně v něm. A hlavně to, že na NHL má a může v ní pravidelně sázet branky.

"Kariéra je důležitější než peníze," smekl před pardubickým odchovancem Steve Yzerman, GM Red Wings.

V Detroitu by si býval Zadinu nechal, ale respektoval jeho přání.

Za skromnější gáži se syn bývalého extraligového forvarda po týdnech vybírání upsal San Jose. Proč?

"Protože jsem se pobavil s trenérem Davidem Quinnem a zjistil jsem, že oba vnímáme mé kvality i nedostatky stejně. Ví, v čem mohu týmu pomoct a na čem naopak potřebuju zapracovat," pověděl Zadina během interview v přípravném kempu.

"Po telefonátu s ním pro mě bylo hodně snadné se rozhodnout, kde podepíšu. Jsme na jedné lodi," těší skvělého kanonýra, který ovšem zatím v NHL nenaplnil svůj potenciál.

Kdo by mu v tom mohl výrazně pomoci?

Tomáš Hertl, samozřejmě. A nejen kvůli tomu, že jde o usměvavého krajana, co si umí vzít mladší hráče pod křídla a ulehčit jim radami, postřehy i humorem záludný život profesionálního hokejisty.

Možná ještě důležitější je, že jde o centra přímo stvořeného pro spolupráci s hráčem, který raději střílí, než nahrává. S někým, kdo si věří, kdo rád zakončuje a má na to potřebný kumšt.

"Tomáš je jedním z nejlepších hokejistů v NHL. Hrát s ním? To je největší příležitost, co se mi dosud v životě naskytla. Hráli jsme spolu v přípravném kempu a dařilo se nám. Tak snad to bude pokračovat," přeje si Zadina.

Napoprvé zazářil Hertl (1+2), příště už by to chtělo body i od sebevědomého šutéra, jemuž se nedá upřít kuráž. Vzdal se peněz, aby měl lepší podmínky k vyniknutí. "Je to jen na mně," ví.

Tak se ukaž, chtělo by si vykřiknout. Příležitost nabídne už dnešní noc.

Share on Google+