Největší síla Bostonu? Útok. Blümelovi pomáháme, říká Pavel Zacha

21. listopadu 14:59

Jan Šlapáček

Pavel Zacha se na začátku sezóny nachází ve velmi dobré formě a na stejné vlně je celý Boston. V čem je největší síla Bruins? Jak proběhly oslavy 400. gólu Davida Pastrňáka? Snaží se pomoci Matějovi Blümelovi, aby zůstal napevno součástí týmu NHL? Na tyhle otázky český útočník v našem videorozhovoru odpověděl.

