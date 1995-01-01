Největší síla Bostonu? Útok. Blümelovi pomáháme, říká Pavel Zacha

21. listopadu 14:59Jan Šlapáček
Pavel Zacha se na začátku sezóny nachází ve velmi dobré formě a na stejné vlně je celý Boston. V čem je největší síla Bruins? Jak proběhly oslavy 400. gólu Davida Pastrňáka? Snaží se pomoci Matějovi Blümelovi, aby zůstal napevno součástí týmu NHL? Na tyhle otázky český útočník v našem videorozhovoru odpověděl.
