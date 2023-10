Největší šok startu NHL? Nejděravější obranu má jeden z favoritů na Stanley Cup

Jacob Slavin se sedmi body patří mezi TOP 10 beků NHL, jeden čas dokonce pořadí produktivity vévodil. Jenže to je tak jediné pozitivum, co se dá o obráncích a také defenzivní činnosti celého mančaftu říct. Carolina sice boduje, ale směrem dozadu jsou Hurikáni na dně NHL, dostali ze všech klubů nejvíc gólů (33). "Není na čase zbytečně panikařit," přesto tvrdí Rod Brind'Amour, hlavní kouč jednoho z klíčových kandidátů na zisk Stanley Cupu.

V létě přišel jako obří posila.

Na papíře dělal carolinskou defenzívu snad vůbec nejkvalitnější ve Východní konferenci. Jenže Dmitrij Orlov nezačal na nové adrese zrovna ideálně. Myslete si o té statistice, co chcete, každopádně v hodnocení účasti na ledě je ruský hračička na mínus jedenácti.

Nikdo v celé lize si nevede tak bídně.

V tom, co by beci měli ovládat především, hoří i další.

Není náhodné, že kompletní brankářský trojlístek má úspěšnost zákroků hluboko pod 90 procent.

Freddie Andersen a spol. náhle nezapomněli chytat. To jen čelí tutovkám soupeřů a to při situacích, kdy jsou gólmani obecně nejzranitelnější. V početních nevýhodách. Vždyť Hurikáni zatím ubránili jen 69 procent oslabení.

Soupeř potrestal jejich fauly už desetkrát, nikdo napříč zámořskou stěží není za nedisciplinovanost tolik bit jako oni.

"Je to od nás mizerný, opravdu hrzoný start, ale i tak máme tři výhry," říká navrátilec Tony DeAngelo. I ten je dobře známý tím, že zapomíná na klasické hokejové pravidlo "Dopředu můžeš, dozadu musíš."

Ostatně v kabině Canes se sešlo až nebezpečně vysoké množství zadáků s poněkud k volnomyšlenkářským přístupem k bránění.

Brind'Amour nepanikaří. Věří své cestě. I tomu, že divočáky typu Burnse, DeAngela a Orlova ukočíruje. "Přijde mi, že kdykoliv uděláme jakoukoliv chybku, tak ji soupeř potrestá a puk skončí v naší síti. Jako by se všechno proti nám spiklo. Ale oklepeme se z toho. "

Chválí i chybujícího nešťastníka Orlova, podržel ho.

"Možná ta zaváhání pramení z toho, že chce až moc, že je přemotivovaný. Ale bude v pohodě, jde o hráče, co umí táhnout mančaft, odřít spoustu minut. Dostane se do toho," tvrdí v rozhovoru pro The Athletic.

Je na čase. I sebelepší mančaft totiž umí rozleptat dlouhá herní mizérie.

Ještě když se přidají matné výsledky (naposledy trudná porážka 0:3 od Blesků z Tampy) a zranění největších opor. Brett Pesce právě zaškytal. Teď se totiž zrcadlí důležitost mnohdy přehlíženého obránce pro Carolinu.

