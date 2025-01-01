Nejvyšší volba Nashvillu za posledních 12 let má kontrakt. Dostane šanci už po kempu?

23. srpna 23:17Jakub Ťoupek
Kanadský útočník Brady Martin se stal třetím nejvýše draftovaným hráčem historie Predators. Během letošního draftu si ho vybrali z 5. místa. Dříve vybráni byli pouze Seth Jones v roce 2013 a David Legwand v historicky prvním draftu celé organizace.
Až začne tréninkový kemp Nashvillu, mezi útočníky bude zřejmě velká konkurence a nikdo nebude v centru pozornosti více než právě mladík Brady Martin, který byl letos prvním pickem Predátorů na draftu. Organizace také oznámila, že se s rodákem z Ontaria dohodla na nováčkovském kontraktu.
Martin má z několika důvodů šanci dostat se hned po kempu do hlavního týmu Predators. Zaprvé, Nashville nemá silnou 2. a 3. útočnou formaci a po sezóně 24/25, která byla pro ně noční můrou, zoufale potřebují někoho, kdo by je nakopnul. I takový impuls může týmu pomoci dostat se opět mezi aspiranty na play-off.
Dalším důvodem, proč dát Martinovi šanci hned po skončení tréninkového kempu, jsou jeho přirozené schopnosti, které by se měly snadno přenést do NHL. Martin je často srovnáván se Samem Bennettem z Floridy, hlavně kvůli své hrubé síle při přenášení puku a intenzivnímu nasazení při soubojích o puk. Tyto vlastnosti by mohly pomoci hladšímu přesunu do nejlepší hokejové ligy světa.
Často vidíme nedorostlé, ale velmi talentované útočníky, kteří prostě na tvrdost NHL připraveni nejsou, protože jim chybí fyzické předpoklady. U takových hráčů týmy chodí do risku i z pohledu na jejich sebevědomí a následný vývoj, který to může hodně zbrzdit, či úplně zastavit
U Martina, vzhledem k tomu, jak už hraje, by tyto okolnosti neměly hrát roli a mohl by přejít rovnou mezi dospělé.
Hlavní překážkou, které Martin čelí, je samozřejmě překonání hráčů, kteří již mají jisté místo v kádru Predators. Ryan O'Reilly a Steven Stamkos mají místo jisté a lze předpokládat, že veterán Michael McCarron má jako hráč čtvrté řady také jisté místo.
Koho by tak mohl nahradit?
Zbývá mladý Fedor Svečkov, který má za sebou svou první sezónu v NHL. Ruskému útočníkovi zbývá jeden rok z jeho nováčkovské smlouvy. Pokud Martin v tréninkovém kempu realisticky někoho předstihne, bude to pravděpodobně Svečkov, který by se po 52 zápasech NHL mohl klidit do farmářské AHL, nebo pouze do 4. formace.
Martin je vzácným druhem hráče, který již hraje fyzický styl hokeje, který mnoho hráčů v jeho věku ještě nedokáže. Proto má Martin šanci debutovat v NHL hned po tréninkovém kempu Predators. Nyní se tato skutečnost ještě o kousek přiblížila poté, co podepsal svoji první smlouvu.
