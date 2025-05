Někdy stačí málo. Zvlášť když máte McDavida s Draisaitlem!

V základní části je dělilo devět bodů. Vegas bylo nejlepším týmem Pacifické divize, Edmonton se díval Rytířům i Králům na záda. Jenomže Los Angeles už tenhle tým poslal na dovolenou a s Vegas je na nejlepší cestě udělat to samé. Edmonton letí domů s vedením 2:0.

Po prvních dvou zápasech s Kings (5:6, 2:6) by si na Olejáře asi málokdo vsadil. Fanoušci při vysokém počtu inkasovaných branek posměšně volali: „My chceme Skinnera!“ Pak převzal brankoviště Calvin Pickard a kanadské mužstvo vyhrálo šest zápasů v řadě.

Po úvodní prohře 2:4 potřebovalo domácí Vegas druhý duel nutně zvládnout. McDavida s Draisaitlem udrželo mimo hru. I tak Golden Knights prohrávali, nicméně Olofsson a Pietrangelo ve třetí třetině zajistili dvěma góly srovnání skóre a prodloužení.

„Je to 4:4. Říkám si: ‚Jejich nejlepší hráči jsou mimo střeleckou listinu, potřebujeme to jednou trefit, aby to šlo naším směrem‘,“ odtajňoval své myšlenky trenér domácích Bruce Cassidy.

„Jenomže nešlo. Urvali to na konci. A nepotřebovali k tomu moc...“



Ano. Bylo to pár vteřin. Situace dva na dva. Jenomže když v takové chvíli vede puk Connor McDavid, je to v podstatě přesila. Nejlepší útočník současnosti vyškolil Jacka Eichela a předložil kotouč do prázdné branky Leonu Draisaitlovi. Jediný padesátigólové střelec základní části by si s takovou situací měl poradit. A přesně to se stalo.

Že toho v utkání neměl moc, přiznal i McDavid. „Nebylo to hezké, vůbec to nebylo hezké. Nebyl to náš nejlepší zápas, nebyl to můj nejlepší zápas, ale našli jsme cestu. Za góly v důležitých chvílích jsme placeni,“ přiznal se k odpovědnosti za výsledky.

„Byl to zápas dvou týmů, který mohl dopadnout jakkoliv. Asi jsme měli štěstí, ale i takové musíte vyhrávat,“ dodal kapitán Oilers.

Edmonton se veze na vítězné vlně. Vedení 2:0 vypadá úplně jinak než průběžný stav 1:1. K tomu má do dalších dvou duelů výhodu domácího prostředí.

