Několikanásobná radost v Olomouci a brilantní live paráda!

Play off hokejové Tipsport extraligy přináší nejen parádní představení v podání skvělých aktérů na ledě, ale také nádherně trefené odměny. Hvězdami Tiket arény se bezesporu stali deciblik, kikuska565 a pehampl31, kterým se zacílení výhradně na tuzemskou elitní soutěž bohatě vyplatilo. Co je dovedlo k fantastickým výhrám? Prohlédněte si jejich tikety.

Založte si účet u Tipsportu, nechte se inspirovat, vsaďte si a získejte navíc 300 Kč zdarma na své první sázky!

Čtvrtý zápas osmifinálového play off Tipsport extraligy mezi Olomoucí a Karlovými Vary byl pro domácí velmi radostný. Mora zvítězila 3:0 a postoupila do TOP 8. Zasloužené ovace kromě Hanáků sklidil také deciblik. Důvod? Na triumf Tomajkovy party naložil úctyhodných 37 214 Kč. Výsledek musel tipéra velmi potěšit. Správná predikce mu zajistila odměnu ve výši 78 522 Kč.

Na výše zmíněný duel se zaměřila také kikuska565. Konečný výsledek ji však vůbec nezajímal. Sázkařku upoutal olomoucký forvard Jan Knotek, u kterého tušila přesný zásah do sítě Karlových Varů v kurzu 4,5. Zkušený borec nezklamal její důvěru a v poslední třetině skóroval podeváté v této sezoně. Pětatřicetiletý útočník tipérce přiklepl sumu 26 764 Kč.

Výborným přehledem se blýskl pehampl31. V pátém klání osmifinále play off Liberec vs. Brno za stavu 3:3 před koncem druhé třetiny vytušil, že během základní hrací doby nepadne více než sedm branek. Ukázal se jako velký hokejový expert. Závěrečná dvacetiminutovka gól nepřinesla a u člena největší sázkařské komunity mohly začít bujaré oslavy. Brilantně zvolený under obohatil tipérovo konto o částku 16 538 Kč.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+