Nekompletní hokejisté USA v Bílém domě. Kdo odmítl pozvání?

Můžete se sebevíc zaklínat, že sport a politika se nemají míchat, přesto k tomu občas spontánně dochází. Někdy za horších, jindy za lepších okolností. Ty lepší nastávají po důležitých výhrách či sportovních triumfech.
Donald Trump si s hokejisty USA telefonoval už v neděli těsně po skončení turnaje. Dokonce nabídl vojenský letecký speciál pro přepravu domů. Totéž pak nabídl i týmu ženských hokejistek.
„Kdybych to neudělal, pravděpodobně bych byl zažalován, že ano?“ neodpustil si poznámku, která okamžitě vzbudila vlnu reakcí.
Ženy pak dokonce úplně odmítly pozvání do Bílého domu. Oficiálně s odkazem „na předchozí akademické a profesní závazky“.
Muži přišli, nebyli ale všichni.
Prezident USA během projevu odkázal na hokejový úspěch slovy: „Naše země opět vítězí. Ve skutečnosti vyhráváme tolik, že opravdu nevíme, co s tím dělat. Dnes je tu s námi dokonalá skupina vítězů, kteří právě udělali hrdou celou zemi – mužský olympijský hokejový tým, který získal zlatou medaili,“ cituje Trumpa CNN.
Tým ale nebyl kompletní.
Pět hráčů – Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Brock Nelson (Colorado Avalanche), Jake Oettinger (Dallas Stars) a Jackson LaCombe (Anaheim Ducks) – se návštěvy nezúčastnilo.
Kyle Connor uvedl, že se připravuje na středeční zápas NHL: „Jen se připravuji. Hrajeme ve středu, je to důležitá druhá polovina sezóny.“
Brock Nelson zvolil před zápasem raději čas s rodinou.
Důvody absence ostatních nejsou známy.
Trump také slíbil udělit Prezidentskou medaili brankáři Connoru Hellebuyckovi, jehož výkony byly pro konečný triumf klíčové. „Skvělí sportovci ji dostali. Myslím, že si ji zaslouží,“ dodal první muž USA.
Medaile představuje nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států amerických. Mezi nedávnými sportovními laureáty byli golfista Tiger Woods (od Donalda Trumpa), basketbalisté Michael Jordan (od Baracka Obamy) a Kareem Abdul-Jabbar (také od Baracka Obamy).
V roce 2024 udělil Joe Biden medaili Katie Ledecky (plavání, 7 zlatých medailí na OH) a posmrtně Jimu Thorpemu (fotbal, baseball, basketbal). Dříve ji obdrželi např. Billie Jean King (tenis, 2009), Bill Russell (basketbal, 2011) nebo Babe Ruth (baseball, 2018 posmrtně).
