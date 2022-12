Nekončící vlna zranění. Colorado přišlo i o MacKinnona

S kým máme hrát? Colorado ničí vlna zranění, mimo hru je několik hráčů. Posledním marodem se stal hvězdný Nathan MacKinnon, který byl kvůli zranění nucen odstoupit ze zápasu s Philadelphií. Avalanche nakonec utkání prohráli, čímž navázali na špatnou formu z posledních dnů.

Do konce prvního dějství zbývalo něco okolo osmi minut, když dostal puk na modré čáře. Trochu s ním zatancoval, následně vystřelil. Hned poté, co puk opustil hokejku, bylo vidět, že něco není v pořádku. MacKinnon se zastavil a následně šel do předklonu, což nikdy neznačí nic dobrého.

Hráč většinou po takové akci zamíří do kabiny a za doktory. To se také stalo, avšak MacKinnon už se do zápasu nevrátil. Na žádní lehčí zranění to tedy nevypadá.

„Je to kluk, co hraje pětadvacet minut na zápas, navíc v každé herní situaci. Je jasné, že musíte přeházet všechny útoky,“ vysvětloval trenér Jared Bednar. „Někteří kluci budou muset přijmout větší role, bude to výzva pro nás všechny. Vypadá to totiž, že si vybíráme všechno špatné.“

#Avs star Nathan MacKinnon appeared to have some discomfort after this first period shot. Left the game. Will see if he returns to the bench after intermission. pic.twitter.com/O6YWZ7VBNT — Kyle Fredrickson (@kylefredrickson) December 6, 2022

Nutno dodat, že Bednar celou situaci v žádném případě nezveličuje. Ze sestavy mu totiž o víkendu vypadnul Artturi Lehkonen, na rozbruslení se zranil i Jean-Luc Foudy.

Bohužel pro Avalanche to není všechno. Do sezony ještě vůbec nezasáhli Gabriel Landeskog a Darren Helm, mimo hru jsou momentálně také Valerij Ničuškin, Evan Rodrigues, Shane Bowers, Josh Manson, Bowen Byram a Kurtis MacDermid.

„Co zápas, to minus hráč,“ prohodil v nadsázce trenér.

Výpadky v kádru se logicky promítají i do výsledků. Kolem půlky listopadu sice Avalanche zvládli tři utkání, avšak dvě z nich až díky bonusovému bodu. Jinak to nic moc není, zvlášť v obraně. Ve třech ze čtyř posledních odehraných zápasů inkasovali pět branek, všechny tři duely prohráli.

„Pořád v sobě máme motivaci, odhodlání a vše potřebné. Mohli jste to vidět v minulém play off, pořád to v nás je. Dokud nezazní poslední siréna, hrajeme naplno. Až do poslední chvíle jsme byli ve hře,“ burcoval po utkání útočník Newhook.

Další zápas odehraje Colorado doma proti Bostonu. Spíš než dva body si ale všichni přejí, aby se hlavně nikdo další nezranil.

