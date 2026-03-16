Nekončíme! St. Louis si užil vyřazení Tampy a těší se z postupu

5. května 8:30Jiří Lacina
Před sérií se snažil tlumit emoce. Nedávat nic najevo. Přitom na jihu USA strávil drtivou většinou kariéry a dosáhl zde řady úspěchů. Třináct sezón, Stanley Cup 2004, Art Ross Trophy 2004 a 2013, Hart Trophy 2004. To všechno v dresu Tampy Bay Lightning.
Přesto Martin St. Louis tvrdil: „Necítím žádné emoce ve spojení s Tampou Bay.“
Dokonce i oficiální server nhl.com to tvrzení trošku zpochybňoval a dodával: „Snad je to pravda, ale není pochyb, že St. Louisova historie je v Tampě.“
Padesátiletý chlapík stojí teď na střídačce Montrealu Canadiens. Oba kluby skončily v Atlantické divizi na 106 bodech. Čekala se vyrovnaná série a tu jsme také dostali. A jestli měl někdo zvláštní motivaci uspět, musel to být Marty St. Louis.
„Ano, když jsem tam byl poprvé jako host, bylo to divné. Ale upřímně, už jsem od toho odpoután,“ tvrdil klidně. „Myslím, že je to můj čtvrtý úplný rok v Montrealu.“
Pokud ne vazba na prostředí, tak osobní vazba souboj zpestřovala. Bitva Tampy s Montrealem byla také pikantním duelem koučů. Jon Cooper vládne lavičce Lightning od roku 2013, St. Louise ještě stihnul pod sebou coby hráče.
„Trénoval jsem ho. Znám jeho hokejový cit, mysl, vtip. Chápe hru a dobře jí čte. Jinak by se svou postavou nebyl v lize tak dlouho. Je soutěživý, talentovaný a odhodlaný,“ řekl Cooper.
Nakonec z toho bylo sedm zápasů. Série se tak natáhla, že NHL už na východě odstartovala druhé kolo mezi Carolinou a Philadelphií, aniž by Habs a Lightning měli dohráno.
I když mají záda odřená odshora dolů, protože klíčová výhra 2:1 při poměru střel 9:29 je historický unikát, z postupu se raduje Montreal.
A Martin St. Louis uměl dát v šatně najevo emoce. Ty, které před sérií zhusta popíral. „Nekončíme!“ hulákal na své hráče. „Valíme dál!“
Hokejem poblázněný Montreal se může těšit na další kolo. Čeká ho Buffalo, které bylo v základní části jen o tři body lepší. Může to být reálně další sedmizápasová podívaná.