Nekonečná kauza Mitche Millera: Boston neví, jak se hráče zbavit

Už hezkých pár dnů plní ta kauza hokejový mediální prostor v Severní Americe. Boston Bruins podepsali Mitche Millera, usvědčeného z šikany spolužáka na základní škole. Zřejmě v naději, že záležitost dost utichla na to, aby Miller po absolvování řady nápravných programů dostal ve velkém hokeji šanci. Byl to chybný předpoklad. Reakce veřejnosti jsou snad ještě horší než v době Millerova draftování Arizonou.

Geneze celého příběhu

Shrňme to základní. Dvacetiletý obránce prošel předloni draftem, ve čtvrtém kole si ho zamluvila Arizona. Následný článek v místních novinách o jeho chování na základní škole ovšem vzbudil takovou nevoli veřejnosti, že se Kojoti práv na rodáka z Ohia vzdali. Miller s kamarádem prý šikanovali invalidního spolužáka černé pleti, nutili ho jíst bonbóny ze záchodové mušle, fyzicky jej napadali, rasisticky uráželi.

Celý případ zásadně rozděluje veřejnost. Část lidí nedokáže pochopit, proč by dnes dospělý člověk měl trpět za mladistvý přešlap. Druhá část volá po doživotním zákazu. Hrát v NHL prý není právo, ale privilegium. K záležitosti se ovšem objevily hlasy, zpochybňující jednostranné podání článku, na jehož základě celá kauza vznikla.

Summer Lehman, matka dcery, která chodila s oběma chlapci do třídy, na twitteru důrazně odmítla, že byla oběť šikany jakkoli invalidní nebo postižená. Toto tvrzení zřejmě vůbec nebylo pravdivé. Odmítla také to, že by se Miller rodině neomluvil, jak opakovaně psali novináři. Údajně jí navštívil několikrát, ale dveře mu vždycky zůstaly zavřené. Napsal tedy dopis. Oba chlapci byli podle ní přátelé a Isaiah chtěl být součástí party. Nikdo nedělá z Millera svatouška, jímž rozhodně nebyl. Nicméně podle ženy mělo jít hlavně o špatné, nevydařené žerty.

K nalezení byl také komentář hokejového trenéra Mitchellova mladšího bratra. Jeho kouč hovořil o tom, jak obrovskému tlaku je celá Millerova rodina vystavena a jak v jeho týmu trpí i chlapec, který nemá se záležitostí vůbec nic společného.

Každý si může udělat názor.

Internetové diskuse jsou lemovány žádostmi o druhou šanci, stejně jako příkrými odsudky, které převažují.

Půl mega za nic

Mitch Miller působil loni v USHL, kde byl s 83 body (39+44) třetím nejproduktivnějším hráčem ligy, což je u obránce pozoruhodný počin. Bruins to riskli. Teď litují. K věci se vyjádřila spousta lidí. Řada bývalých hokejistů, Patrice Bergeron coby kapitán Bostonu, Gary Bettman. Všichni Millera v NHL odmítli. Cam Neely (na snímku), prezident Bruins, se od té doby nepřetržitě kaje, sype ze sebe jednu omluvu za druhou.

Mitch Miller je pro NHL persona non grata.

S velkým rozčarováním je nyní odbornou veřejností komentováno zjištění, že klub vlastně nemá legální prostředky, jak kontrakt zrušit. Stále totiž žijeme v právním světě, existuje kolektivní smlouva mezi NHL a NHLPA, která ve snaze ochránit hráče něco jako jednostranné vypovězení smlouvy nedovoluje. Bettman má mít údajně jakousi možnost vyloučit („expel“) hráče z ligy, jde ale o velmi křehký, dosud neprozkoumaný terén. Vše je v rukou právníků.

Smlouva je dvoucestná, Bruins tedy Millera oficiálně odešlou na farmu do AHL, čímž aspoň minimalizují jeho plat. Hokejista si určitě pořád vydělá víc než v USHL. V NHL by si měl přijít na 750 tisíc dolarů, na farmě na 95 tisíc. Klub zřejmě zváží možnost vyplacení smlouvy. Pokud vůbec nenastoupí v NHL, co je prakticky jisté, zbohatne Miller asi o půl miliónu dolarů.





Share on Google+