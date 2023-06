Nekonečné sekundy. Price polil pot a zažil trapas, tohle asi neplánoval

Pro Careyho Price to měl bý velký moment. Ostatně, také byl, bohužel v tom špatném smyslu slova. Canadiens ho pověřili, aby oznámil jejich výběr na pátém místě na draftu. Na první pohled bezproblémová formalita. Jenže…

Někdejšího vynikajícího gólmana Careyho Price si k mikrofonu zavolal generální manažer Kent Hughes. Price šel k mikrofonu, nicméně pak se jeho mysl rovnala čistému kontu. Prostě nic.

Price začal pozdravem ve francouzštině a oznámil, že volba padla na "Davida". A byť to byly sekundy, pro Priceho to bylo nekonečné. Příjmení rakouského beka mu vypadlo. Bezmocně se podíval za sebe, kde stáli všichni zástupci Canadiens.

Hughes nakonec skočil k mikrofonu, aby se ujal slova.

„Takhle jsme to plánovali,“ zažertoval Hughes, než vyslovil celé Reinbacherovo jméno.

Mladý obránce to vzal s nadhledem.

„Byl jsem z toho trochu zmatený. Ale tušil jsem, že jsem to já. Než přišli na pódium, řekli to lidé z klubu tátovi a rodině, že mě budou brát. Říkal jsem si: OK, teď to začíná být vzrušující,“ řekl Reinbacher. „Nakonec to dobře dopadlo. Jsem za to moc šťastný a vděčný.“

Reinbacher řekl, že se mu Price omluvil, ale menší incident nemohl pošramotit setkaní s legendou NHL a to, že se připojil ke slavnému týmu Canadiens.

„Řekl, že se omlouvá. Odvětil jsem, že to nic, nemám s tím problém. K člověku, jako je on, musíte vzhlížet. Je jedním z idolů. Bylo to prostě ohromující, když jsem mu mohl potřást rukou, takže jsem byl opravdu šťastný,“ zářil Reinbacher. „Je to neuvěřitelný pocit. Být vybrán tak skvělou organizací, to je úžasné. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Mají skvělou historii. Skvělé fanoušky, skvělý tým, skvělé hráče.“

Reinbacher byl nadšený, nicméně Price už méně. Chybu si dobře uvědomoval, a tak se omluvil na sociálních sítích. „Tak to byl trapas. Promiň, Davide… Reinbachere,“ napsal vtipně, narážejíc na dlouhou odmlku.

