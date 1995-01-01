Německá mašina v servisu. Draisaitl odstoupil kvůli zranění, mají se Oilers bát o play-off?

Přestože Edmonton Oilers nakonec vyválčili důležité vítězství 3:1 nad Nashvillem, v šatně se mluvilo hlavně o zdraví druhého nejproduktivnějšího hráče týmu.Leon Draisaitl sice stihl hned v úvodu v přesilovce otevřít skóre svým 35. gólem v sezoně, ale krátce nato ho u mantinelu nešetrně dohrál útočník Predators Ozzy Wiesblatt. Německý centr odkulhal do šatny, a i když se na konci první třetiny ještě zkusil vrátit na dvě střídání, do druhé části už nevyjel.
„Necítil se úplně dobře, tak šel dolů,“ popisoval po zápase situaci trenér Edmontonu Kris Knoblauch, který se snažil krotit paniku fanoušků. „Byl na vyšetření, neměl z toho dobrý pocit, ale přesto chtěl zkusit, jestli na tom může hrát. Lékařský tým ho prohlédl a neměli s tím problém. Šel na led, ale prostě to nebylo ono. Skutečnost, že lékaři řekli, že to nevypadá příliš zle a nejsou tam žádné okamžité varovné signály, mi říká, že by to nemělo být zranění na dlouhou trať. Možná bude potřebovat nějaký čas na zotavení, ale to zjistíme později.“
Pro Oilers, kteří se v extrémně nabité Pacifické divizi perou o co nejlepší pozici pro play-off, je Draisaitl naprosto nepostradatelný. V letošní sezóně nasbíral v 65 zápasech už 97 bodů a jeho odolnost je pověstná. Fanoušci si dobře pamatují, jak třeba v play-off 2022 odehrál 16 zápasů s těžkým výronem kotníku a přesto dominoval. Tentokrát však kabina nechtěla nechat zákrok na svou hvězdu bez odpovědi. Vasilij Podkolzin se okamžitě vrhl na Wiesblatta, a i když musel nakonec shodit rukavice s obráncem Nicem Haguem, vzkaz byl jasný. Později si na viníka zákroku počkal i Trent Frederic, který ho bez milosti přišpendlil na mantinel.
„Vůbec mi nevadí, že jsme ta oslabení museli odbránit,“ prohlásil rezolutně Knoblauch na adresu odplaty svých hráčů. „Zastáváte se svého týmu. Nechcete pykat za takové tresty příliš často, ale pokud se nikdy takhle nepostavíte jeden za druhého, pravděpodobně máte v kabině tým, který nedrží pohromadě. Někdy, i když je to bolestivé a může vás to v zápase kousnout, takové věci prostě potřebujete.“
Zatímco Edmonton oslavil přerušení dvouzápasové šňůry proher, pozornost se teď upíná k úternímu duelu proti San Jose. Pokud by Draisaitl musel vynechat delší dobu, byla by to pro ofenzivu Olejářů obrovská rána, zvlášť když je v příštích dnech čekají těžké váhy jako Florida nebo Tampa Bay. „Jsme v bodě sezony, kdy nemáme na výběr,“ shrnul situaci střelec pojistky do prázdné brány Zach Hyman. „Musíme hrát dobře, musíme vyhrávat zápasy a musíme být silní v defenzivě. Dnes jsme to všechno udělali. Byl to skvělý týmový výkon od gólmana až po posledního hráče.“