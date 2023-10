Německý kanonýr rozjel spící Olejáře a režíroval demolici

Útočné řady Edmontonu se proti Predátorům konečně probraly z podzimního spánku. Jeden z favoritů Pacifické divize neměl nejúspěšnější vstup do sezony, jelikož dvakrát padl s Kosatkami a v úvodním duelu sezony z toho navíc byl pořádný debakl. Nyní už parta okolo McDavida a Draisaitla věří, že počáteční neúspěchy zažehnala a bude pokračovat v podobném duchu jako proti Predátorům.

Byl to začátek jako z hororu. Jeden z favoritů, který by rád se svým nabitým útokem zaútočil na stříbrný grál, dostal v otevíracím zápase pořádný výprask od Vancouveru. Kosatky svého soka vůbec nešetřily a nasypaly do jeho sítě celkem osm branek. Následná odveta už tak tragicky nedopadla, ale přesto z toho body nebyly.

Olejáři se chytli až ve třetím duelu proti Predátorům. A byla z toho velká paráda, která zahrnovala kromě gólového představení i TWO MAN SHOW v podání Leona Draisaitla a Zacha Hymana. Oba nasbírali v zápase čtyři body a měli lví podíl na prvním úspěchu Oilers.

„Samozřejmě to nebyl začátek sezony, jaký jsme chtěli, ale myslím si, že zápas s Predátory je dobrým krokem vpřed,“ řekl Draisaitl. „Vysvětlili jsme si věci z minula, ale celkově jsme konečně hráli naši hru.“

Nástup byl opravdu enormní, Juuse Saros inkasoval čtyři góly z 11 střel, než ho Kevin Lankinen na startu druhé periody nahradil.

„Někdy to proti určitým týmům funguje lépe než proti jiným týmům. Jsem si jistý, že nastane čas, kdy to také skončí. Doufám, že svou formu protáhnu ještě o pár zápasů,“ přál si Draisaitl.

Draisaitl poslal Oilers ve druhé třetině střelou zápěstím do vedení 5:1. Byl to jeho druhý gól v zápase a současně jeho čtyřiadvacátý z 24 zápasů proti Nashvillu. V posledních dvanácti zápasech proti Predators má tento hokejista fantastickou bilanci 34 bodů za 22 gólů a 12 asistencí.

„On skóruje proti každému týmu, není to jen Nashville,“ řekl Hyman. „Dělali jsme si z něj srandu, ale očividně proti Predátorům vždy vytěží maximum ze svých příležitostí. Je to skvělý hráč.“

Německý ostrostřelec si polepšil také v milnících NHL. Draisaitl získal čtyři body potřiadvacáté v kariéře a vyrovnal Nicklase Bäckströma na pátém místě této tabulky mezi aktivními hráči za Sidneym Crosbym (37), Connorem McDavidem (32), Alexem Ovečkinem (32) a Jevgenijem Malkinem (29).

