Nemilosrdný los pro Columbus! Blue Jackets přijdou o elitní centry!

Tak tohle se nepovedlo. Columbus měl druhou největší šanci na zisk jedničky draftu, ale nakonec se z druhé pozice ještě propadl o příčku níže. To bude s největší pravděpodobností znamenat ztrátu generačních centrů, a navíc dilema na koho ukázat.

Po zveřejnění výsledků losu byly sociální sítě celku z Ohia zaplaveny mořem komentářů od rozhořčených příznivců. Fanoušci svému celku předhazovali hlavně výhru v závěru základní části nad Tučňáky, která je připravila o nejlepší procentuální pozici při losu.

Všichni doufali ve štěstí a v zisk Connora Bedarda, jenž by absolutně otočil směr, kterým se organizace ubírá a Columbus by získal nejen generačního centra, ale také modlu, ke které by fanoušci vzhlíželi, a kterou už roky postrádá.

Příznivce Modrokabátníků by možná utěšila i druhá pozice, ze které s velkou pravděpodobností půjde Adam Fantilli. Ten by byl v předchozích ročnících pravděpodobně celkovou jedničkou, ale letos má před sebou příliš silného konkurenta. Každopádně je to rozený centr a vyřešil by všechny starosti Blue Jackets. Navíc hrál v univerzitě v Michiganu, odkud pochází i Kent Johnson a Columbus má s hráči odtud skvělé zkušenosti.

Jako druzí ovšem budou po Chicagu volit Kačeři, a přestože mají dostatek centrů, tak by byli za blázny, kdyby nevzali právě Fantilliho. Columbus tedy opět ostrouhal a přišel o dva obrovské talenty, které mohly být odpovědí na problém se středními útočníky v Ohiu.

Columbusu se nyní naskytují tři varianty. Tou první a nejpravděpodobnější je vybrání Lea Carlssona. Ten měl letos fenomenální sezonu ve švédské SHL, kde posbíral v základní části 25 bodů ve 44 zápasech. Ve vyřazovací části nasbíral 9 bodů ze třinácti duelů. Svými skvělými výkony se probojoval i do národního týmu na nadcházející mistrovství světa. Oproti výše zmíněným hráčům to ovšem není jasný centr. Přestože na této pozici také hraje, tak naskakuje i na křídle.

Druhou možností je výběr Matveje Mičkova. Ruský kanonýr sice hraje na křídle a neoplývá ani svou výškou, ale jde o nevěřitelný talent, který na sebe již několikrát upozornil a jednou z něj může být druhý Alexandr Ovečkin nebo Kirill Kaprizov. S Kaprizovem se navíc shoduje i v tom, že do NHL nakoukne až v pokročilejším věku, jelikož je smluvně vázán v Petrohradu až do roku 2026. Případný zájemce si tedy počká.

Vedení uvažuje ještě nad centrem Willem Smithem. Americký mladík má za sebou výbornou sezonu a zářil i v mládežnických reprezentačních kategoriích.

Nejpravděpodobněji se pro Columbus dle předpokladů jeví Leo Carlsson, který už nyní skvěle hraje mezi seniory. Blue Jakcets navíc mají ještě další volbu v prvním kole, kterou získali od LA. Hodně se ovšem mluví o tom, že Columbus svou druhou volbu vytrejduje.

