Nemůžeme přeskočit kemp a rovnou hrát? Slafkovský se těší na Laineho

Patrik Laine v příští sezóně oblékne dres Montrealu Canadiens. Jedna z největších nadějí týmu ihned reagovala milými slovy na adresu finského útočníka. Zároveň Slafkovský připomíná, že už je pomalu čas dokončit přestavbu a bojovat o play off.

V uplynulé sezóně toho šestadvacetiletý finský útočník příliš neodehrál. Svůj poslední duel odehrál 14. prosince, poté byl na marodce kvůli zlomené klíční kosti a koncem ledna následoval přesun do asistenčního programu. Ten však opustil před několika dny a rovnou s tím přišlo oznámení o výměně.

Rodák z Tampere se opět vrací do Kanady. Po štacích ve Winnipegu a Columbusu bude nyní oblékat dres Canadiens. To těší také nejnadějnější hvězdu Montrealu, Juraje Slafkovského.

„Těším se na sezónu, zejména po výměně Patrika Laineho. Je to zvláštní, v létě přemýšlíte, jak to bude v průběhu roku, s kým budete hrát a jaká bude vaše role, a já se docela nemůžu dočkat, až budu v Montrealu a budu hrát. Přál bych si, abychom mohli přeskočit tréninkový kemp a rovnou začít sezónu, protože se těším na zápasy, které něco znamenají,“ zasmál se slovenský útočník, který na podzim zahájí svou třetí sezónu v NHL.

„Zrovna jsem přistál v Praze, vyskočilo mi to na mobilu a měl jsem obrovskou radost,“ prozradil Slafkovský jak se dozvěděl o novém spoluhráči. „V roce 2016, to mi bylo asi 13 nebo 14 let, jsem byl jeho velkým fanouškem a čekal jsem, jestli půjde první v draftu NHL on, nebo Matthews, takže jsem mu tehdy fandil,“ popsal.

Patrik Laine si během prvních dvou sezón v dresu Jets získal mnoho fanoušků, když v nováčkovské sezóně nastřílel 36 gólů a ve druhém ročníku 44 branek. Poté však jeho forma trochu upadala, následující dva ročníky nastřílel pouze 58 gólů. V lednu 2021 byl spolu s Jackem Roslovicem vyměněn do Columbusu Blue Jackets za útočníka Pierra-Luca Duboise a volbu ve třetím kole draftu 2022. Nyní bude hájit Montreal.

„Je dobře, že se připojil k našemu týmu, a doufám, že i on je nadšený. Jsem si jistý, že sem chce přijet a restartovat svou kariéru, a cítím, že Montreal je pro něj skvělým místem, kde to může udělat,“ sdělil rodák z Košic.

Slafkovský zaznamenal v minulé sezóně 50 bodů v 82 zápasech a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem svého týmu. Zkraje července podepsal s Montrealem kontrakt na osm let, během kterého si celkem vydělá 60,8 milionu dolarů.

„První a druhý rok se nedá ani srovnávat. Když srovnám svých 39 zápasů z prvního roku a loňského, jako bych byl jiný hráč. Můj poslední rok ve Finsku, můj první rok v Montrealu a můj druhý rok v Montrealu, to bylo, jako bych byl třemi různými hráči,“ popsal slovenský forvard.

Po příchodu Laineho, návratu útočníka Kirbyho Dacha a s mnoha talentovanými hráči, jako jsou útočníci Nick Suzuki, Cole Caufield a Alex Newhook, Slafkovský věří, že Montreal má všechny předpoklady k tomu, aby se poprvé od finále Stanley Cupu v roce 2021 dostal do play off.

„V mých prvních dvou letech byl Montreal klidný, protože si myslím, že fanoušci vědí, že přestavba neproběhne přes noc. Chce to čas, ale dostáváme se do bodu, kdy očekávají, že už je čas. My si také myslíme, že je čas,“ přiznal Slafkovský.

