Nemůžu se dočkat, až si zahraju s McDavidem, září Howard. Experti ale varují

Isaac Howard se teprve pár dní po trejdu do Edmontonu oficiálně představil novinářům, ale jeho entuziasmus byl slyšet na míle daleko. „Nemůžu se dočkat, až si zahraju s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem,“ prohlásil nadšeně. „Jsou to možná dva nejlepší hráči na světě. Je to neskutečná příležitost.“

„Je to neuvěřitelná příležitost,“ řekl Howard při svém prvním rozhovoru s novináři. „Jsem rád, že to Tampa dotáhla a že se to povedlo. Edmonton pro mě byl číslo jedna. Když jsem s nimi mluvil, hned jsem si říkal, že tohle je ono. Tady bych fakt chtěl být.“

Jednadvacetiletý Američan a vítěz Hobey Baker Award za nejlepšího hráče univerzitní soutěže v minulé sezoně věří, že se na NHL může adaptovat okamžitě. A ví, kde chce začít.

„Nemůžu se dočkat, až si zahraju s McDavidem. A s Draisaitlem. Jsou to podle mě dva nejlepší hráči na světě. Už jen sdílet s nimi led bude neskutečné. Chci se učit, chci nasávat, chci vedle nich růst,“ pokračoval.

Howard v minulé sezoně zazářil na Michigan State – 26 gólů a 52 bodů ve 37 zápasech. Edmonton ho podle dostupných informací sledoval dlouhodobě, přesto byl jeho příchod překvapením. Do Tampy byl vybrán jako 31. celkově v draftu 2022, jenže k podpisu smlouvy nikdy nedošlo. Když začalo být jasné, že v organizaci Lightning budoucnost nevidí, začala tlačit jednání o trejdu.

„Když jsme se bavili naposledy, byl upřímný. Ocenil jsem to,“ řekl GM Tampy Julien BriseBois v květnu. „Řekl, že chce mít možnost vybrat si tým, kde se vidí. My jsme v tu chvíli věděli, že podepsat ho bude velmi nepravděpodobné.“

Srovnání s Cutterem Gauthierem nebo Rutgerem McGroartym se nabízí, i oni donutili kluby, které je draftovaly, aby je pustily jinam. Howard teď bude pod podobným drobnohledem.

„Ten tlak tam bude. Když si hráč vydupe přestup, a ještě míří rovnou do top šestky v týmu jako Edmonton, fanoušci i experti budou čekat hodně,“ napsal redaktor The Hockey News Adam Proteau. „A pokud to nebude fungovat hned, budou první, kdo to dá najevo.“

V samotném Edmontonu ale panuje optimismus. Howard je hráč, který má kreativitu, rychlost a umí zakončit. A především sám sebe přesvědčil, že zapadne. „To, jak Oilers hrají, tedy rychlý, technický hokej s důrazem na práci, to je přesně můj styl. Fakt se nemůžu dočkat,“ dodal.

