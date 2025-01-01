Nenápadná posila, která může změnit LA. Armia chce být skrytým esem Kings

3. září 11:00David Zlomek
Joel Armia nikdy nepatřil mezi hvězdné posily, které zaplňují titulní stránky, ale jeho příchod do Los Angeles Kings může být jedním z nejchytřejších tahů léta. Finský útočník přichází s jasnou rolí: posílit čtvrtou formaci, ulevit hlavním tahounům a dodat týmu potřebnou šířku i zkušenost.
„Pokaždé, když jsem hrál proti Kings, byli těžkým soupeřem,“ řekl Armia. „Styl hry se hodně podobá tomu mému. Věřím, že jsem dobrý hráč a že mě lze využít kdekoli v sestavě. Stále mám dostatek dovedností, abych hrál i výš, a jsem připraven na jakoukoli roli, kterou po mně trenér bude chtít.“
Ačkoli se předpokládá, že začne ve čtvrté řadě, Armia v minulosti dokázal, že umí přidat i ofenzivní příspěvek. Šestkrát během kariéry dal deset a více branek, včetně osobního maxima 17 gólů v sezoně 2023/24. Jeho největší předností však zůstává hra v oslabení. Loni patřil mezi nejvytíženější forvardy NHL při hře v početní nevýhodě a Montreal se díky němu zařadil mezi nejlepší týmy ligy v této statistice.
„Na oslabení jsem vždy hrdý,“ vysvětlil. „Je to zábavná práce, snažíte se zastavit nejlepší hráče soupeře a tím jim vzít vítr z plachet. Je to velká a důležitá část hry, kterou si opravdu užívám.“
Právě tady by mohl přinést Kings zásadní pomoc. Pokud převezme část této role, sníží se zátěž na hvězdy jako Anže Kopitar či Adrian Kempe. Ti pak budou mít více energie pro přesilovky a klíčové momenty v pět na pět.
Dalším faktorem je chemie. Armia se znovu setká s Coreym Perrym, s nímž nastoupil v dresu Montrealu během tažení do finále Stanley Cupu v roce 2021. „Má spoustu zkušeností, umí dávat góly a v kabině je skvělým lídrem,“ řekl Armia o Perrym. „Každý rok, když ho vidíte hrát, pořád je to výborný hráč. Nemůžu o něm říct nic špatného.“
