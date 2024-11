Nenápadná posila z Vancouveru se vyplácí. Nahradí Rus Kanea?

Vasilij Podkolzin ukazuje, že je šikovný a drsný zároveň. Je to přesně něco, co Edmonton Oilers potřebují od doby, kdy se zranil Evander Kane. A zatím to vypadá, že nenápadná posila, která přišla z Vancouveru, by Kanea mohla levně nahradit.

Oilers v této sezoně ukázali, že hrají lépe, když jsou nuceni být fyzicky nepříjemní a vlezlí. Příkladem může být čtvrteční výhra nad Nashvillem, díky níž si tým vylepšil perfektní bilanci 5-0 v zápasech, ve kterých se pobije. S veterány jako Darnell Nurse a Corey Perry v čele je jasné, že Oilers mají několik ochotných bojovníků, ale není jich mnoho.

Jedním z hráčů, který v tomto ohledu posílil a pravděpodobně překvapil několik fanoušků při čtvrteční výhře, byl Vasilij Podkolzin. Ten v ohnivém souboji „vypnul“ Jeremyho Lauzona a mnozí se ptají, zda může nastoupit do podobné role, jakou dříve plnil zraněný Evander Kane.

Podkolzinův nedávný souboj s Lauzonem rozhodně upoutal pozornost. Komentátor Louie DeBrusk během přenosu zápasu řekl, že útočník Oilers pravděpodobně vyděsil 90 procent hráčů NHL, protože většina hráčů nechce nastoupit proti někomu, kdo umí hrát a zároveň se ohánět pěstmi tak, jak to dokázal Podkolzin. Právě takovou pověst si Kane nesl s sebou a částečně díky ní byl pro Oilers tak efektivní.

Lauzon, zkušený bitkař, vyzval Podkolzina a očekával rychlé vítězství. Místo toho se Podkolzin postavil výzvě čelem a zasadil Lauzonovi silný úder, který ho srazil k zemi. Sociální sítě se rychle klipu chytily a fanoušci mají rázem nového oblíbence.

Otázkou je, jestli je Podkolzin schopen skórovat a produkovat více než Kane. A zároveň, zda mu jeho schopnost být fyzicky zdatný dá více prostoru a sebevědomí, aby se mohl prosadit o něco více. A pokud tohle všechno dokáže při svém pro tým příznivém platu, stává se Podkolzin velmi cennou posilou.

Za pouhý milion dolarů je na dobré cestě stát se důležitým a cenově skvělým prvkem soupisky, který Oilers chybí. Má rychlost, umí se prosadit a začal se sžívat s nejlepšími hráči týmu, konkrétně našel souhru ve formaci s Leonem Draisaitlem a Viktorem Arvidssonem.

