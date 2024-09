Spousta nenápadných transakcí se v posledních dnech udála v NHL. Ještě stále se rozdávají kontrakty, byť už ne v takové míře. Naopak se tradičně před tréninkovými kempy podepisují hráči na zkoušku.

Zkušenou posilu hlásí Utah, který podepsal roční dvoucestnou smlouvu s obráncem Robertem Bortuzzem.

Bortuzzo v minulé sezoně působil v New York Islanders a St. Louis Blues, ale potýkal se se zraněními a odehrál jen 27 zápasů.

Pětatřicetiletý bek odehrál v kariéře 560 zápasů za Blues, Islanders a Pittsburgh Penguins. V roce 2019 získal s Blues Stanley Cup.

Utah v této sezoně posiluje svou modrou obranu ve velkém, když do ní přidal také Michaila Sergačjova, Johna Marina a Iana Colea.

Na angažmá stále čeká Tyler Johnson, možná trochu překvapivě. Už je ale blíž, než byl v létě. Boston s ním podepsal na zkoušku, takže se k týmu připojí v tréninkovém kempu.

Jednatřicetiletý Johnson strávil poslední tři sezony v Chicagu, kde si v minulém ročníku připsal 17 gólů a 14 asistencí v 67 zápasech. Dříve Johnson působil v Tampě Bay, kde získal dva Stanley Cupy.

Kariéru se snaží ještě oživit Austin Watson. Jeho agentura oznámila, že podepsal na zkoušku s Detroitem. Dvaatřicetiletý Watson strávil minulou sezonu v týmu Tampy Bay Lightning. Nyní bude chtít během přípravného kempu prokázat svou hodnotu v NHL ve svém domovském týmu.

Watsonovou největší předností je jeho tvrdost, o níž nejlépe svědčí 705 trestných minut v 515 zápasech kariéry. Nikdy nepřekonal dvacetibodovou hranici, ačkoli v sezoně 2017/18 zaznamenal v dresu Nashvillu 19 bodů.

Generální manažer Vancouver Patrik Allvin pak oznámil, že Sammy Blais podepsal smlouvu s farmářským týmem Abbotsfordem, přičemž byl obratem pozván do tréninkového kempu prvního týmu.

Na zkoušku míří i bek Nikolaj Knyžov, a to do Pittsburghu poté, co za San Jose odehrál celkem 81 zápasů v NHL, ale jakmile se změnily plány a v minulé sezoně hrál více v AHL než v NHL, s ním byla ukončena smlouva.

