Nenápadně za kariérním maximem aneb jak se Mercer posunul do druhé lajny

30. listopadu 15:05Jakub Ťoupek
Po zranění Jacka Hughese museli Devils řešit otázku centrů. Z první lajny totiž vypadla americká superstar, dopředu se musel posunout Nico Hischier a otevřená zůstala pozice ve druhé brázdě. Sheldon Keefe potřeboval do této role někoho s ofenzivním talentem, takže ukázal na Dawsona Mercera.
„Myslím, že vás to může trochu psychicky vyčerpat, protože máte trochu větší zodpovědnost a jste vůdcem lajny,“ komentoval Keefe posun Mercera na střed útoku. „Myslím, že hraje docela konzistentně a v obraně nemá žádné problémy. Musíme ho jen dostat do klidu, aby víc bruslil, pral se o kotouč a dělal všechny tyhle věci. To je opravdu důležité, nejen pro něj, ale pro mnoho našich hráčů.“
Mercer není typickým centrem, zádrhelem je úspěšnost na buly, která je pod hranicí 45 %. Svojí hrou ale dokáže puky získávat jinde. Okolo Dawsona Mercera také v posledních utkáních rotovala spousta křídel. Vedle čtyřiadvacetiletého Kanaďana si vyzkoušeli zahrát kromě Ondřeje Paláta i Arsenij Gricjuk, Paul Cotter nebo dokonce Timo Meier. Mercerovi ale nedělá střídání spoluhráčů problém.
„Je to tak po celou mou kariéru,“ prozradil Mercer. „Rotoval jsem sestavou tam a zpět a prostě jsem se vždy musel přizpůsobit a být k dispozici. Myslím, že to pomáhá našemu týmu a staví nás to do pozice, kdy nebudeme do budoucna dělat tolik změn.“
A právě pro Mercera se zraněním Hughese otevřela skvělá možnost, jak se opět dostat do střelecké formy. V prvních dvou sezónách v NHL byl na tak mladého hráče velice produktivní. Tým udělal z nováčkovského kempu a hned v prvním ročníku překonal 40 bodů. Ve druhém se pak vyšvihnul až na 56. Jeho čísla poté trochu stagnovala, aktuální sezóna ale přinesla nový náboj.
Po 25 utkáních je na děleném 3. místě v bodování týmu a s 20 body si jde nenápadným tempem za kariérním maximem. To je stanoveno ze sezóny 22/23 na již zmíněných 56 bodech. Pokud by ale pokračoval v nastoleném standardu, dočkal by se první šedesátibodové sezóny v kariéře.
DAWSON MERCER ARE YOU SERIOUS!?!?!?!? ???????? pic.twitter.com/voW6pbhsYP
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) November 30, 2025
Rostoucí formu potvrdil také v noci proti Flyers, kdy na druhou branku New Jersey asistoval, závěrečný gól pro krásné individuální akci sám vstřelil. Do vítězného konce však utkání New Jersey nedostalo. Za posledních 5 utkání pak posbíral 4 body, a i díky němu jsou Ďáblové na 2. místě Východní konference.
