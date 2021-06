Nenápadný hrdina. Bude Savard klíčem k úspěchu?

Cesta k úspěchu je mnohdy nenápadná a protkaná maličkostmi. Zářným příkladem by letos mohl být David Savard. Urostlý obránce se ke konci přestupového období z Columbusu přestěhoval do Tampy Bay a nyní míří za Stanley Cupem. Nikdy nepatřil mezi hvězdné obránce, nicméně právě on by mohl být klíčem k dalšímu úspěšnému tažení Lightning.

Tohle nové spojení zatím klape na jedničku.

Když Savard mířil do Tampy, určitě přemýšlel nad tím, že v životě už možná větší šanci na zisk Stanley Cupu mít nebude. Lightning totiž odbourali veškeré pochybnosti, které se po nepovedeném závěru základní části objevily, a směle kráčí play off.

Lightning naopak dostali to, co kupovali. Spolehlivého obránce, který okamžitě vyztuží defenzivu a přidá do hry potřebnou tvrdost.

„Je to tu parádní,“ přikyvuje Savard. „Hned jak jsem se dozvěděl, že by mě chtěli, problesklo mi hlavou, jak výborný tým to vlastně je, a to už několik let. Bylo by úžasné s nimi Pohár obhájit. Zatím si to tady moc užívám.“

Vliv na obranu měl Savard okamžitý. Pokračuje v tom i v play off. Situaci mu ale zkomplikovalo zranění, kvůli kterému přišel o první tři zápasy druhé série s Carolinou. V sobotu se do hry však vrátil a pomohl Tampě Bay k vítězství v divokém zápase, který nakonec skončil 6:4 ve prospěch Savarda a spol.

„Přesně na takové zápasy ho tu máme,“ pochvaloval si hvězdný obránce Victor Hedman. „Hraje tvrdě, blokuje mraky střel, navíc skvěle přihrává. Sice hrajeme jinak než Columbus, ale zvykl si hned. Se Sergačevem si v páru sedli hned. Bylo super ho v sobotu vidět zpátky.“

I přes to, že Tampa Bay inkasovala v sobotním zápase čtyři góly a Savard byl navíc dvakrát vyloučen, ho trenér Lightning Jon Cooper označil za muže zápasu.

„V zápase měl i tak skvělé momenty,“ vysvětloval Cooper.

„Je těžké se vrátit do série, ve které se hraje někdy až neskutečně rychle,“ dodal ještě lodivod Blesků. „Hraje tvrdě. I když ho něco bolí, kousne zuby a jede dál. Tak jako na závěr série s Floridou.“

Savard se tak stal mnohem větší součástí týmu Lightning, než se mohlo zdát. Sice si zatím nepřipsal ani jeden kanadský bod, jeho přednosti jsou však jinde. A v Tampě to moc dobře vědí.

