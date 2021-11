Nenápadný konec. Dion Phaneuf ukončil kariéru

Bylo to tak trošku bez povšimnutí. Dion Phaneuf v průběhu týdne oznámil konec své bohaté kariéry. Žádných velkých fanfár se nedočkal, nicméně v NHL byl několik let velkou personou, a tak si menší ohlédnutí za svými čtrnácti sezonami v NHL určitě zaslouží.

Kariéra Diona Phaneufa v NHL započala v roce 2003, kdy si ho ve vstupním draftu jako v pořadí devátého hráče vybralo Calgary.

Do NHL naskočil v barvách Flames v sezoně 2005/06. A start to byl extrémně vydařený. Nejlepší lize světa se totiž předvedl 49 kanadskými body. Tento parádní počin Phaneufovi přinesl i nominaci do vskutku exkluzivní společnosti. Byl totiž v trojici, která bojovala o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ročníku. Kanadského beka doplnil Alex Ovečkin se Sidneyem Crosbym.

I jeho další sezony byly opravdu povedené, a to hlavně řečí ofenzivních čísel.

Vrcholem byla sezona 2007/08, ve které dokázal získat šedesát bodů za sedmnáct branek a třiačtyřicet asistencí. I díky těmto číslům skončil druhý v hlasování o nejlepšího obránce ligy.

Pořádných obrátek nabrala Phaneufova kariéra v průběhu sezony 2009/10, kdy si byl vyměněn z Calgary do Toronta.

Očekávaly se od něj velké věci a okamžitě se stal tváří Maple Leafs. Důkazem budiž i to, že neuběhl ani rok a Phaneuf byl jmenován kapitánem.

„Nosit kapitánské céčko na dresu Toronta, to pro mě byla velká pocta, kterou mi už nikdy nikdo nesebere,“ řekl Phaneuf.

Období v Torontu bylo velice turbulentní. Občas nahoře, občas dole. Produktivitu z Calgary se mu však nepodařilo zopakovat a pod drobnohledem torontských médií byl mnohdy kritizován.

Před pěti lety byl vyměněn do Ottawy, kde strávil tři sezony. Kariéru ukončil v dresu Los Angeles.

V NHL odehrál dohromady 1 048 zápasů během čtrnácti sezon.

„Když jsem vyrůstal v Edmontonu, táta mi vždycky na zahradě udělal nějaké kluziště, kde jsem hrál a představoval si, že to je NHL. Když se teď ohlédnu za mou cestou, jsem moc vděčný za to, že mě živilo to, co mě nejvíc baví. Potkal jsem spoustu skvělých lidí, neskutečných spoluhráčů. Kdybych měl děkovat všem, jsem tu hodně dlouho,“ zakončil Phaneuf.

