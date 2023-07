Nenápadný podpis. Florida prodloužila smlouvu s finským centrem

Prodloužení smlouvy Eetu Luostarinena bylo zastíněno Patricem Bergeronem, nicméně pro Floridu je to velmi důležitý podpis. Finský útočník se v minulé sezoně stal podstatným článkem sestavy.

Smlouva s finským centrem bude platit tři roky, tudíž až do konce sezony 2026/27.

Podle novináře portálu Daily Faceoff Franka Seravalliho má prodloužení smlouvy hodnotu tří milionů dolarů ročně. Vzhledem k tomu, že Luostarinenovi zbýval jeden rok z dvouleté smlouvy na 3 miliony dolarů, která vyprší na konci příští sezony, bylo pro Panthers klíčové, aby 24letého centra podepsali co nejdříve.

„Eetu je dynamický centr, jehož rychlost a síla mu umožňují vyniknout v jakékoliv formaci. Navíc hraje dobře nejen dopředu, ale i dozadu,“ řekl Bill Zito, generální manažer Panthers. „Jeho konzistentnost a spolehlivost jsou velkým přínosem pro naši ofenzivu a těšíme se na to, co i nadále bude přinášet v nadcházejících sezonách do týmu.“

Mladý centr prokázal v uplynulé sezoně v dresu Panthers velké zlepšení, zvláště ve střeleckých schopnostech. V 82 odehraných zápasech vstřelil 17 gólů a připsal si 26 asistencí, což mu vyneslo 43 bodů.

Formu si přenesl i do play off, kde hrál velmi důležitou roli při tažení Panthers do finále. Mladý útočník si v 16 zápasech připsal dva góly a tři asistence. Jeho výkony však nebyly jen o bodech, ale o poctivé práci. Bohužel zranění vyřadilo Luostarinena z finále, což se v konečném důsledku ukázalo jako velká ztráta.

Luostarinen byl původně draftován Carolinou Hurricanes ve druhém kole draftu 2017. Na Floridu zamířil jako součást velkého balíčku ve výměně za Vincenta Trochecka.

Od svého příchodu k Panthers Luostarinen prokazuje neustálé zlepšení. To se projevilo nárůstem produktivity, kdy postupně získal 8, 26 a 43 bodů. Jeho růst je tedy očividný. Pokud bude v podobném tempu pokračovat, mohou si na Floridě gratulovat.

