Nenápadný tahoun Utahu! Nick Schmaltz se blýsknul dalším hattrickem

Devětadvacetiletý Nick Schmaltz jako druhý hráč nově utvořené organizace působící v Utahu dokázal vsítit více hattricků v jedné sezóně. Vyrovnal dosavadní rekord Logana Cooleyho, kdy oba dokázali vstřelit tři branky v jednom utkání hned dvakrát.
Utah se stále pohybuje ve vyšších patrech Západní konference a Mamut v historicky první sezóně pomalu ale jistě míří do play-off. K tomu pomohl i další skvělý výkon Nicka Schmaltze, jenž ztrácí na vedení v bodování týmu pouhý jeden bod.
Devětadvacetiletý Američan má se sbíráním bodů velké zkušenosti. V Arizoně byl v nejlepší dvojici bodování týmu hned 4 sezóny, v dresu Chicaga to zvládl jednou, po přesunu organizace do Utahu ztrácel na konci sezóny na druhé místo Cooleyho 2 body.
V aktuálním ročníku Logana Cooleyho potkalo zranění a Schmaltz se tak vedle Kellera posunul opět do role ústřední postavy týmu. V noci pomohl Utahu k drtivé výhře nad Vancouverem 4 body. Blýsknul se druhým hattrickem v ročníku, díky kterému se posunul na stejnou úroveň, kterou hájí Logan Cooley.
„Myslím, že za mnou stojí spousta skvělých hráčů,“ prohlásil po utkání Nick Schmaltz. „U jednoho z těch gólu jsem měl velké štěstí, odrazilo se to ode mě, ale jsem moc rád, že se mi podařil hattrick a pomohl jsem týmu k vítězství.“
Pochvalu si vysloužil samozřejmě i od hlavního trenéra. Andre Tourigny k jeho výkonu prohlásil: „Myslím, že Schmaltz byl opravdu dobrý ve všech ohledech. Byl dobrý v obraně, bral puky, měl dobré postavení. Jeho hra se mi velmi líbila.“
Na vedení v bodování týmu chybí rodákovi z Wisconsinu pouhý bod. Se ziskem 51 bodů se blíží Claytonu Kellerovi, jenž drží prvenství. Schmaltz pravidelně sbírá okolo 60 bodů. Letos má ale naběhnuto na 70 a více bodů, čímž by si vytvořil osobní maximum, které by Utahu mohlo pomoci k play-off.
